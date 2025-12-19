Sjuksköterska - nyfiken på att utvecklas inom thoraxkirurgisk omvårdnad?
2025-12-19
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Är du nyfiken på thoraxkirurgi?
Vi är den enda vårdavdelningen i Västra Götalandsregionen som bedriver högspecialiserad vård inom thoraxkirurgi, mestadels planerad men även en del akut.
Thoraxavdelningen består av både pre- och postoperativa vårdplatser, samt en intermediär- och postoperativ uppvaksenhet, där vi bedriver specifik omvårdnad och övervakning av patienter som genomgått hjärt- eller lungkirurgi.
Vad erbjuder vi?
Vi tror på en god start vilket innebär en individuellt anpassad introduktionstid beroende på tidigare erfarenhet. Vår instruktör planerar och genomför tillsammans med dig en plan för din kompetensutveckling, med samtal och reflektion under ditt första år som ny i rollen. Vi erbjuder kompetenshöjande klinikgemensamma föreläsningar och reflektionstillfällen utifrån aktuella ämnen och möjlighet till. Vidareutbildning som specialistsjuksköterska finns, där vi har våra egna samarbetspartners i thoraxintensivvårdsavdelningen och thoraxoperation.
Vi lägger individuella schema i 10-veckorsperioder och arbetar två helger av fem. Arbetsledningen på avdelningen består av två vårdenhetschefer, två sektionsledare och en instruktör, alla med bakgrund inom thoraxkirurgi.
Vi arbetar med en tydlig karriär-och utvecklingsmodell, där din utveckling är viktig parallellt med verksamhetens behov. Obligatorisk utbildning i A-HLR ingår under första året och sedan löpande.
Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med gott kamratskap och mycket arbetsglädje! Sociala aktiviteter såsom träningsgrupp, afterwork och andra aktiviteter gör oss till ett gott team!Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår thoraxavdelning ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av all omvårdnad av patienter som genomgår hjärt- eller lungkirurgi. Du arbetar i din roll som sjuksköterska i ett team med flera andra yrkeskategorier, med målsättningen god och säker vård. Som grundutbildad sjuksköterska kommer du att erbjudas individuell kompetenshöjande utveckling genom att kombinera arbetet på vårdavdelning med arbete på vår postoperativa uppvaksenhet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Att arbeta som sjuksköterska hos oss kräver personlig mognad och självständighet och vi söker därför dig som tar eget ansvar samt har förmåga och mod att agera efter din övertygelse. Du arbetar bra tillsammans med andra genom att lyssna och kommunicera och du hanterar olika situationer på ett konstruktivt sätt. Då arbetet på avdelningen ofta är omväxlande och utmanande ser vi även att du är en flexibel och lösningsorienterad person med god samarbetsförmåga och ett bra bemötande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
