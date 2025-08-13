Sjuksköterska - Lungmottagningen söker ny kollega!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Lungmottagningen är indelad i mindre specialteam.
Syrgasmottagningen, Utredningsmottagningen och Specialistmottagningen. På Syrgasmottagningen innebär arbetet som sjuksköterska undervisning och uppföljning av patienter som vårdas med syrgas i hemmet.
På Utredningsmottagningen (URM) utreds patienter med misstänkt lungcancer enligt standardiserat vårdförlopp. På Specialistmottagningen arbetar man som sjuksköterska främst med omhändertagande, uppföljning och behandling av patienter med kronisk lungsjukdom och respiratorisk insufficiens.
Mottagningen är öppen dagtid helgfria vardagar måndag till fredag.
Om jobbet
Som sjuksköterska på Syrgasmottagningen tar man emot både polikliniska remisser samt remisser på inneliggande patienter. Patienterna kallas till mottagningen alternativt konsultation på avdelningen.Arbetsuppgifter
Ge muntlig och skriftlig genomgång av syrgaskoncentrator för hemsyrgas.
Planera återbesök för kontroll.
Blodprovstagning.
Hembesök.
Telefonrådgivning.
Att arbeta som sjuksköterska innebär att du är en viktig del i det team som arbetar för att alla patienter ska få en god och säker vård. Som sjuksköterska har du ett omväxlande arbetsinnehåll med fokus på patientnära vård och med goda utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten innebär initialt ett vikariat på syrgasmottagningen, med möjlighet till förlängning.
Om dig
Du jobbar nära patienterna och har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående och arbetar alltid utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt.
Då du arbetar i team och har kontakter med olika samarbetspartners behöver du ha en god samarbetsförmåga.
Du är trygg och stabil i dig själv och kan både anpassa dig efter situationen och prioritera. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, vara van vid att ta egna initiativ och organisera samt planera ditt arbete självständigt.
Du har utifrån patientens behov förmåga att leda, fördela och samordna arbetsuppgifter till teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med lungmedicin men det är inget krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra patienter - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram.Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
