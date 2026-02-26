Sjuksköterska - längre och kortare bemanningsuppdrag
Attendo Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-02-26
Välkommen till Attendos HSL-organisation med din profession i fokus!
Nära Vård är Attendos HSL-organisation och vi ansvarar för att tillhandahålla kvalitativa HSL-insatser till våra patienter inom SÄBO, Hemtjänst, LSS och IOF jourtid och dagtid samt för rehab-insatser.
Just nu har vi behov av bemanningssjuksköterskor för uppdrag inom SÄBO på två olika verksamheter i Skåne; Attendo Västra Varvsgatan i Västra Hamnen i Malmö samt Attendo Mejerigatan i Vellinge.
Beskrivning av tjänsterna
Bemanningsuppdrag omgående till och med 30/4 med möjlighet till förlängning. Hela eller delar av uppdrag.
Arbetstider dagtid, 40h/vecka
Tillträdesdatum omgående eller enligt överenskommelse
Mycket god ersättning
Boende och ersättning för resa ingår enligt överenskommelse
Möjlighet att låna bil finns
Allmänt om bemanning inom Nära Vård
Som sjuksköterska i bemanningsteamet får du ett omväxlande arbete som går ut på att stötta olika verksamheter inom SÄBO/hemsjukvård/LSS/socialpsykiatri i hälso- och sjukvårdsfrågor. Din arbetsplats kan variera och man stöttar upp verksamheterna vid behov under dagtid, vid t.ex. kortare insatsbehov, hög arbetsbelastning på verksamhet, längre sjukfrånvaro eller långdragna rekryteringsprocesser.
Arbetet som bemanningssjuksköterska innebär dels upprättande och uppföljning av hälsoplaner för att öka livskvaliteten för de boende men där det också är du som gör bedömningar och fattar beslut om åtgärder i akuta situationer. I ditt ansvar ingår också att erbjuda en god palliativ omvårdnad. Allt fler sjukvårdsinsatser på specialiserad nivå sker på SÄBO - det ger dig en mångfald av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Arbetet är självständigt samtidigt som du har tillgång till många kompetenta kollegor i våra sjuksköterskenätverk.
Som sjuksköterska i Nära Vård är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
För detta uppdrag söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och har tidigare yrkeserfarenhet och intresse för äldreomsorgen.
Som person är du ansvarstagande, självständig och kommunikativ, med förmåga att prioritera. Du har en god samarbetsvilja och trivs med ett flexibelt arbete, med ibland högt tempo, där ena dagen ofta inte är den andra lik. Du besitter en hög grad av anpassningsförmåga och förmåga att fatta självständiga beslut och agera i akuta situationer. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för våra boende.
Du behöver bemästra svenska i tal och skrift och ha en god förmåga att/erfarenhet av att dokumentera.
Varmt välkommen med din ansökan!
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-03-19 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef HSL Syd
Anja Sööder
tel: 079 06 06 015
mail: anja.sooder@attendo.se
