Sjuksköterska - Koordinator till operationsbokning på Kirurgmottagningen

2025-08-19
Vi söker sjuksköterska som vill arbeta som korrdinator med operationsbokning! Om oss
Kirurg- och onkologmottagningen består av Urologmottagningen, Prostatacancercentrum, Tarmonkologiskmottagning, Kirurgmottagningen och Obesitascentrum.
Till mottagningarna kommer patienter via remiss från slutenvården, öppenvården eller akutmottagningen för utredning, uppföljning eller olika behandlingar och ingrepp.
Den patientnära vården präglas av tvärprofessionellt teamarbete mellan olika yrkeskategorier på sjukhuset.
Inom de olika mottagningarna och teamen pågår fortlöpande förbättringsarbeten i syfte att bibehålla och utveckla en hög kvalitet. Förbättringsarbeten sker i samverkan med övriga sjukhuset och externa vårdgivare.
Din roll
I rollen kommer du att ha en central roll i att koordinera och planera det kirurgiska och urologiska operationerna på kliniken. Här planeras och schemaläggs alla patienter som ska opereras.
Arbetet som sjuksköterska på operationsbokningen handlar om att tillsammans med patienter, läkare och personal på operation planera elektiva operationer så att operationssalarna används effektivt utifrån verksamhetens mål och flöden.
Du kommer att ingå i ett team med ytterligare tre sjuksköterskor där ni arbetar med att optimera operationsdagarna. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Samordning mellan patient, närstående och andra vårdgivare
Telefonrådgivning i Tele Q
I vissa fall inskrivningssamtal inför operation
Schemaläggning av operationssalar
Uppföljning av att preoperativa undersökningar och prover är genomförda.
Samarbeta med andra yrkesfunktioner
Vi erbjuder dig
På mottagningen erbjuds du ett arbete med varierande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade kollegor. I din roll kommer du att utveckla din kunskap kring kirurgi och urologi genom stor variation på diagnoser och patienter. * Kollektivavtal * Närvarande ledarskap * Intern och extern kompetensutveckling * Friskvårdsbidrag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom kirurgi och/eller urologi efter examen. Att boka in olika operationer kräver god kunskap om olika ingrepp som utförs och en känsla för logistik.
Denna roll kräver att du som person tycker om att samarbeta, är stresstålig, har lätt för att ta initiativ, är strukturerad, lösningsfokuserad samt kan prioritera.
Du är professionell i ditt yrke och förhållningssätt till patienter. Du tycker om ett varierande tempo och att kommunicera med människor som har olika behov. I vår arbetsgrupp är det viktigt att vi delar med oss av vår kunskap och har högt i tak. Meriterande är om du har arbetat som operationskoordinator och/eller har erfarenhet av arbete i tele Q
Villkor Tjänsten är heltid, tillsvidare med start enligt överenskommelse. Annan sysselsättningsgrad går att diskuteras.
Arbetet är dagtid, måndag till fredag.
Ansökan Interjuver kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Magnus Bergstrand, Vårdenhetschef, magnus.bergstrand@capiostgoran.se
.
Publicerat: 2025-08-19
Sista ansökningsdag:2025-09-21
