Sjuksköterska - Kombinationstjänst Samordningssköterska och Pool
Kramfors Kommun / Sjuksköterskejobb / Kramfors Visa alla sjuksköterskejobb i Kramfors
2026-07-16
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
I strävan att bli en än mer attraktiv arbetsgivare anser Kramfors kommun att friskvårdsarbetet är en viktig del för att kunna bidra till ett friskare liv och förebygga ohälsa. Alla medarbetare erbjuds därför ett friskvårdsbidrag motsvarande upp till 3000 kronor per år.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Sjuksköterska med samordningsuppdrag
Då en av våra samordningssköterskor går vidare till nya utmaningar söker vi dig som vill kombinera kliniskt arbete med ett samordnande uppdrag.
Hos oss får du ett omväxlande, självständigt och flexibelt arbete där Kramforsbon alltid står i centrum. Trivs du med utveckling, samverkan och varierande arbetsuppgifter? Vill du arbeta tillsammans med kompetenta kollegor från olika professioner och verksamheter? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker en sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsenheten med tjänstgöring 50 % i sjuksköterskepoolen och 50 % som samordningssköterska.
Som poolsköterska är du en viktig resurs inom både särskilt boende och hemsjukvård. I rollen som samordningssköterska är du länken mellan kommunens hälso- och sjukvård samt regionens slutenvård och primärvård. Du fungerar som en första kontakt för medicinska och omvårdnadsrelaterade frågor från medarbetare, patienter och anhöriga.
Du ansvarar för att bevaka och hantera ärenden i LifeCare SP samt samordna vårdinsatser för kommuninvånare med behov av samordnad vård. Uppdraget innebär också att bedöma behov av hemsjukvård eller egenvård utifrån gällande överenskommelse mellan kommun och region. Du är dessutom ett stöd till kollegor i frågor som rör fortsatta vårdinsatser och vårdnivå.
Kommunens hälso- och sjukvård utvecklas kontinuerligt och allt mer avancerad vård ges i patientens hem. Det gör arbetet stimulerande, utvecklande och varierat, där ingen dag är den andra lik.
Vi arbetar aktivt med förändrings- och förbättringsarbete och vill att du är med och utvecklar framtidens hälso- och sjukvård för Kramforsborna. Kramfors kommun ligger långt fram inom välfärdsteknik och digitalisering, vilket är en naturlig del av vårt arbete. Kvalitet, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling är viktiga fokusområden i verksamheten.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag, kl. 08.00-17.00 eller kl. 09.00-18.00.
Vi erbjuder individuell lönesättning, goda möjligheter till kompetensutveckling och en individuellt anpassad introduktion. Som ny medarbetare får du även möjlighet till stöd genom mentorskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning eller arbetslivserfarenhet inom distrikt, palliativ vård, äldreomsorg, geriatrik eller demensvård är meriterande liksom erfarenhet av vårdplanering, samordningsuppdrag och arbete i Lifecare SP.
Vi välkomnar nytänkande och ser stora fördelar med att du aktivt är med och utvecklar verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din kommunikationsförmåga är viktig och därför behöver du har goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt. Vi ser även att du har god datorvana.
Körkort B är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336557". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors kommun Kontakt
Vårdförbundet
Ewa Lodin +46724626664 Jobbnummer
10003986