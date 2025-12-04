Sjuksköterska - Kom Och Utvecklas På Kirurgen Och Kima!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du som sjuksköterska arbeta på en kirurgisk vårdavdelning samt vara med och utveckla vår nya verksamhet på enheten KIMA- kirurgisk intermediärvård? Vi erbjuder dig en unik och utvecklande möjlighet att delta i detta arbete!
Hur är det att jobba hos oss?
På avdelning 136 lär du dig något nytt varje dag.
Vi vill ta vara på dina kunskaper och ser fram emot att låta dig utvecklas tillsammans med oss i en medicinskt avancerad omvårdnadsmiljö.
Avdelningen är en specialiserad enhet för övre gastro-kirurgi och endokrin bukkirurgi. Vi har även patienter som genomgått operation av sköldkörtel och andra mindre ingrepp med kortare vårdtid. Inom vissa diagnosgrupper, främst cancersjukdom, är avdelningen den enda behandlande enheten inom Västra Götalandsregionen. Vårt mål är att varje patient och anhörig ska känna sig trygg, väl bemött och omhändertagen på avdelningen. Vår avdelning kännetecknas av en god sammanhållning. Vi stöttar varandra och har en fin gemenskap, vilken även noteras av andra då vi ofta får positiva utvärderingar av både medarbetare, patienter och studenter.
Vi har utvecklat vården på enheten genom att starta kirurgisk intermediärvårdsenhet - KIMA. Genom KIMA kvalitetssäkras den avancerade vården när patienterna sviktar i vitala funktioner pre- och postoperativt. Det innebär att vi har en övervakningssal på enheten med fem IMA-platser och därmed har en högre bemanning på de platserna.
Kompetensutvecklingen på enheten är av största vikt, både för att säkerställa patientsäkerhet och kvalitet av omvårdnaden för våra patienter men också för att sjuksköterskan ska känna sig stärkt i sin roll genom att få den utbildning som krävs för att känna sig trygg i att utföra arbetet. På avdelningen arbetar vi med kompetensutveckling genom exempelvis fortlöpande föreläsningar och utbildningar av externa föreläsare, våra egna kirurger och sjuksköterskor samt genom samarbete med Göteborgs Universitet och inom verksamhetsområdet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Tycker du om utmaningar och att arbeta med avancerad vård så är vi avdelningen för dig. För oss är det viktigt att du är intresserad av och engagerad i att vara med och utveckla vården med patienten i centrum. Ditt arbete ska präglas av omtanke om människor och du behöver ha god samarbetsförmåga. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ett gott patientbemötande står självklart i fokus!
Vi månar om våra nyanställda och avsätter tid för intern utbildning och reflektion både enskilt och i mindre grupper. Som nyexaminerad har du introduktion i cirka 6 veckor, allt efter behov. På avdelningen finns specialistsjuksköterskor som stöd för nya kollegor och vi erbjuder mentorskap för alla nyanställda. Urval och intervjuer kommer att pågå löpande så tveka inte att söka!
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Publiceringsdatum2025-12-04
