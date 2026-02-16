Sjuksköterska - Jobba i team med patienten i fokus på stor vårdcentral.
2026-02-16
Information om arbetsplatsen
Centrumpraktiken är en stor vårdcentral med över 14 000 listade patienter och med ett mycket gott rykte i kommunen.
Vi försöker ha högt i tak och är under ständig utveckling. Vi vill vara en tillgänglig vårdcentral för våra patienter och vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. Här finns kompetent personal. Vi är ca 65 anställda. Vi har goda samarbeten inom kommunen samt med sjukhuset. Vi har även en egen Rehabenhet som expanderar. Att arbeta nära en Rehabenhet har stora fördelar. Vi arbetar alltid för våra patienters bästa vilket genomsyrar hela verksamheten. Centrumpraktiken söker nu en sjuksköterska till vårat team. Vårdcentralen är belägen i centrala Kungälv och hit tar man sig lätt med både bil och buss. Restiden från centrala Göteborg är ca 25-30 minuter. Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska hos oss ingår alla vanligt förekommande arbetsuppgifter på en vårdcentral, bland annat telefonrådgivning och bedömning av vårdbehov, mottagningsarbete, både bokade och akuta patienter, hembesök, samverkan med kollegor inom kommunal hälso- och sjukvård och övriga vårdaktörer. Vi jobbar med praktikertjänst digitala plattform och 1177.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt och våra flöden för att skapa en mer tillgänglig och patientsäkervård.Kvalifikationer
Leg. Sjuksköterska. Tidigare erfarenhet från arbete på vårdcentral är meriterande. Vi söker en person som utöver rätt kompetens har ett professionellt och flexibelt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga med kollegor samt chefer och som är en lagspelare. Det är viktigt att du har ett intresse utav utveckling samt förmåga till ett flexibelt arbetssätt då vi utvecklar verksamheten. Lösningsfokuserad inställning. Intresse utav digitala system och dess användningsområden inom sjukvården. Förmåga att sprida arbetsglädje samt vilja att delge utav sin kompetens. Är du redo att anta nya utmaningar så är du kanske vår nya sjuksköterska?
Övrig information
Arbetstiderna är dagtid någon gång mellan kl 07:30-17:45. Vi fördelar tidiga och sena turer.
Intervjuer sker löpande och anställningen kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västra Götalands län, Centrumpraktiken Kontakt
Pernilla Royson 0737130036 Jobbnummer
9746060