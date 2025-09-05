Sjuksköterska - Infektionskliniken, Avdelning 301
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Nu finns chansen att arbeta hos oss på Infektion!
På Infektion får du möjlighet att arbeta med kompetenta och erfarna medarbetare i ett omväxlande arbete med stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Här får du arbeta med patienter i alla åldrar, i en positiv arbetsmiljö med humor och god laganda i nära samarbete med undersköterskor, läkare, fysio- och arbetsterapeuter samt andra stödfunktioner som behövs för att kunna erbjuda en god och säker vård. Du får med tiden goda kunskaper om infektionssjukdomar, vårdhygien och smittskydd samt får vara med och forma framtidens infektionssjukvård i en allt mer globaliserad värld.
Infektionskliniken har ett ansvar för hela SU att bedriva infektionssjukvård, undervisning, forskning och utveckling. Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling och använder oss av karriärutvecklingsmodeller för flera yrkeskategorier inklusive sjuksköterskor. Verksamheten består av fyra vårdavdelningar och en stor mottagning med akut och planerad vård.
Avdelning 301
Vi är cirka 35 medarbetare på enheten fördelat på undersköterskor, sjuksköterskor, specialsjuksköterska, specialistsjuksköterskor, läkare och vårdenhetschef.
Som sjuksköterska utför du vanligt förekommande arbetsuppgifter på slutenvårdsavdelning med intag av patienter dygnet runt. Arbetet är omväxlande då vi vårdar patienter i åldrarna 16 år och uppåt med en väldigt varierande sjukdomsbild. Vi har både patienter i behov av isoleringsvård och patienter som kan dela rum. Vi har patienter som vårdas ett par dagar och patienter som vårdas under längre perioder. De allra flesta blir friska, skrivs ut och har endast ett vårdtillfälle här på avdelningen, andra kommer återupprepade gånger. En del av patienterna som behöver uppföljning efter utskrivning följs på klinikens infektionsmottagning och på så sätt följer vi patienten från första till sista besök. Avdelningen har specialinriktning mot patienter med tuberkulos.
Du kommer att lära dig mycket om smittsamma såväl som icke smittsamma infektionssjukdomar. Vi vårdar patienter med vanligt förekommande sjukdomar som till exempel pneumoni, sepsis, infektioner i mjukdelar, mage/tarm och urinvägar men även patienter med hepatiter, malaria, infektioner på hjärtklaffar, i skelett och hjärna. Du kommer att bli expert på antibiotika, smittvägar och vårdhygien och du kommer att möta patienter från hela världen.
Introduktionen är individuellt anpassad, vi planerar fyra veckors bredvidgång med regelbundna avstämningar samt ger tid för genomgångar och utbildning samt klinikgemensam introduktion. Du får stöd av en mentor under första året, som anpassas efter behov.
Om dig
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av sjukhusvård är meriterande. Vi söker dig som tycker om att arbeta i team och samarbeta med många olika yrkeskategorier, som har ett stort intresse för omvårdnad och infektionssjukvård. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, ansvarstagande, flexibilitet, engagemang, viljan att lära själv och att coacha andra. Du kan växla tempo och prioritera när det behövs.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är SU:s introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också kortare hospitering i annan verksamhet för att bredda din kompetens.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-09-05Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4942". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Infektion, Avdelning 301 Kontakt
Vårdenhetschef, Lina Stenman 031-3435290 Jobbnummer
9494872