Sjuksköterska - En väg in, kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa
Gör skillnad! Varje dag!
Är du sjuksköterska och nyfiken på telefonrådgivning, bedömning och triagering samt har intresse för utveckling inom barn- och ungas psykiska hälsa? Tycker du om att arbeta i team men ändå ha mycket eget ansvar? Då är det dig vi söker!
Region Blekinge kraftsamlar för barn och ungas psykiska hälsa och för att öka möjligheten att få
tillgänglig, jämlik vård på rätt vårdnivå och i rätt tid, har vi öppnat ett länsgemensamt kontaktcenter.
Rådgivnings- och bedömnings teamet är ingången för barn och unga mellan 6-17 år, som behöver råd och vägledning gällande psykisk hälsa. Vår strävan är att utifrån blandade kompetenser och erfarenheter skapa en verksamhet för att på bästa sätt möta olika åldersgrupper och problem.
Att göra skillnad för barn, ungdomar och familjer är vår gemensamma drivkraft. Vi vill skapa ett gott arbetsklimat och rekrytera medarbetare som visar stor omsorg för patienter, anhöriga och för varandra. Kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa är en arbetsplats att trivas på!
Rådgivnings- och bedömnings teamet tillhör kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa som är en enhet inom östra närvården. Inom verksamheten som är länsövergripande ingår även första linjen, mödra- och barnhälsovårds psykologer. Östra närvården består av sex vårdcentraler inom Karlskrona kommun, fem ungdomsmottagningar i länet, och primärvårds rehabilitering. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter innebär att ta emot och bedöma inkommande telefonsamtal för barn, ungdomar med lätt, måttlig och allvarlig psykisk ohälsa. Det innebär att ge råd och stöd, bedöma vårdbehov, triagera till rätt vårdnivå samt avgöra hur brådskande ett ärende måste hanteras. Du kommer ha samtal med föräldrar, ungdomar och andra samverkanspartners så som skola, elevhälsa, socialtjänst och vårdcentraler.
Vid behov av vård genomförs en standardiserad och strukturerad intervju med hjälp av ett digitalt verktyg. Resultatet av intervjun tillsammans med en funktionsbedömning och din samlade kliniska bedömning blir underlag för vilken vårdnivå som ska erbjudas, första linjen eller BUP. Patientkontakten kommer utföras via telefon .
Du ingår i ett team där ni kommer samarbeta nära varandra med likvärdiga arbetsuppgifter. Tillsammans med teamet bedömer ni inkommande remisser. I rollen ingår att du utvecklar samarbete med de verksamheter som arbetar med barn och unga både internt inom regionen samt med olika kommunala verksamheter.
Arbetsplatsen är belägen i Ronneby . Det finns möjlighet till distansarbete.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser det som meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatri, men det är inget krav. Har du erfarenhet från barnpsykiatrin, vuxenpsykiatrin, skolans elevhälsa eller likande erfarenhet av arbete med barn/ungdomar/föräldrar är detta också meriterande. Det är positivt om du har erfarenhet av och känner dig bekväm i arbete med telefonrådgivning.
Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad, pålitlig, stresstålig och du har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs med att arbeta i en omväxlande och förändrings villig miljö tillsammans med olika professioner och samverkansparter. Du vill utvecklas i din profession och vara delaktig i att utveckla verksamheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Den här tjänsten kräver att du har Körkort B. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövnings intervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval så välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
