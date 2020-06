Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn - Region Kalmar län - Sjuksköterskejobb i Kalmar

Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Kalmar2020-06-17Vi erbjuderÄr du sjuksköterska och vill vidga dina vyer och arbeta såväl med teknisk som personcentrerad vård är du varmt välkommen till oss.Dialysenheten är en mottagning där du som sjuksköterska ger dialysbehandling. Patienterna bor runt om i länet och åker till sjukhuset för behandling 3-5 gånger per vecka. Vi arbetar för att patienten skall var så delaktig som möjligt i sin behandling där du kommer att spela en viktig roll som patientansvarig sjuksköterska. Verksamheten präglas av starkt patientfokus och en strävan efter att bevara och utveckla patienten friska sida. Som dialyssjuksköterska gör du skillnad varje dag!Du samarbetar kring patienten tillsammans med kompetenta medarbetare inom olika yrkeskategorier med målsättning att ge en god och säker vård. På njurenheten ingår du i ett team med arbetsglädje och med patienten i fokus. Förutom sjuksköterskor består teamet av läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist.Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och möjlighet till bred kompetens i form av intern/externutbildning och rotation inom njurenheten vilket kan innebära arbete även på avdelning eller mottagning. Ett aktivt arbete pågår för att behålla vårt goda samarbete inom njursjukvården vilket är en framgångsfaktor för organisationen.Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Arbetet fordrar såväl självständighet som ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Ett stort engagemang och ständigt lärande gör att du vill vara med och utveckla framtidens njursjukvård. Vi söker dig som är positiv, flexibel och strukturerad och som har intresse av vår patientgrupp och det är viktigt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter!Vår arbetsplatsDialysenheten är en del av njurenheten som består av en vårdavdelning, njurmottagning samt dialysenhet. Dialysenheten har idag drygt hundra patienter som får sin dialysbehandling genom påsdialys eller bloddialys. Många av våra patienter sköter sin behandling själva, så kallad självdialys. Bloddialysen har verksamhet i Kalmar och Oskarshamn.Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat - detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet.Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning2020-06-17Vi tillämpar individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-08-23REGION KALMAR LÄN5268751