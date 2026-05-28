Sjukhuspräst 100% till Södra Lapplands pastorat
Om jobbet
Välkommen till Lycksele - den lilla staden med det stora hjärtat.
Här är det enkelt att vara kyrka och komma människor nära!
Södra Lapplands Pastorat består av fem församlingar där Lycksele lasarett ligger i Lycksele och har hela södra Lappland som upptagningsområde.
Lycksele lasarett är ett akutsjukhus med en viktig geografisk placering centralt i Västerbottens län och har ett upptagningsområde med ca 40 000 invånare. Lasarettet har närmare 600 anställda och ett 80-tal vårdplatser. För att kunna erbjuda en trygg och säker vård i ett område med stora geografiska avstånd har sjukhuset en utvecklad prehospital vård med välutbildad och erfaren personal. Länets ambulanshelikopter är placerad här och utför mer än 500 uppdrag per år.
Sjukhuskyrkans arbetslag består av sjukhuspräst, sjukhusdiakon och sjukhuspastor. En kantor är också knuten till verksamheten. Sjukhusprästen är arbetsledare för Svenska kyrkans del i verksamheten och samordnare för helheten. Sjukhuskyrkan har goda relationer till lasarettets personal och ledning.
Vi söker dig, präst i Svenska Kyrkan som har:
dokumenterad fortbildning inom själavård
är trygg och integrerad som person
har god samarbetsförmåga och flexibel till att möta de behov som uppstår
har förmåga att möta människor i olika livssituationer och kriser
har ett lyssnande förhållningssätt och stort människointresse
har pedagogisk förmåga/kompetens
har du genomgått sjukhuskyrkans kompetensprogram i sjukhussjälavård
eller annan kvalificerad fortbildning inom själavård och terapi är det en merit.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet! Arbetsuppgifter
Själavård och krisstöd, enskilt och i grupp; patienter, närstående och personal
Medverkan vid utbildning och handledning av sjukvårdspersonal
Ingå i sjukhusets krisledning, PKL
Ingå i beredskapstjänstgöring och rekrytera och utbilda kollegor till beredsskapsteam
Svara för sångandakter och musikarrangemang
Finnas som en resurs i sorgegruppsarbetet i församlingen
Gudstjänster och kyrkliga handlingar, i viss mån.
vara en länk till pastoratets församlingar och stödja och rusta inom
områdena själavård, andlig vård och krisstöd. Övrig information
Vi vill att du har körkort B.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan bli aktuellt.
Tillträde efter överenskommelse.
Ansökan med sedvanliga ansökningshandlingar oss tillhanda senast den 4 Maj 2026 till:
Södra Lapplands pastorat, Storgatan 51, 921 32 Lycksele ellersodra.lapplands.pastorat@svenskakyrkan.se
Frågor om tjänsten?
Kontakta Bettina Radler, komminister/ arbetsledare Lycksele församling 0950-276 63
KyrkA är susanna.soderstrom@svenskakyrkan.se
Vision asa.widmark@svenskakyrkan.se
SSR Daniel.gronberg@akademssr.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: sodra.lapplands.pastorat@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Lapplands Pastorat
(org.nr 252004-0623)
Storgatan 53 (visa karta
)
921 32 LYCKSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele församling Jobbnummer
9933760