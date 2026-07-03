Sjukhusövergripande studierektor för AT/BT/ST vid Danderyds sjukhus
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2026-07-03
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Är du specialistläkare och brinner för utbildning och handledning av yngre kollegor?
Vårt anställningserbjudande
Vi söker en övergripande studierektor för AT/BT/ST då vår nuvarande innehavare av tjänsten går i pension. Vården står inför ett skifte från 5,5 årig läkarutbildning och AT till en legitimationsgrundande 6 årig läkarutbildning följt av ST, där vi ska erbjuda såväl fristående som integrerad BT. Därför söker vi en övergripande studierektor för att hålla ihop sjukhusets spännande resa för att kunna erbjuda den bästa starten för yngre kollegor som ska göra BT samt erbjuda AT för de kollegor som är kvar i systemet.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Danderyds sjukhus har en väletablerad organisation för AT och ST, med AT respektive ST chefer samt lokala studierektorer på varje verksamhetsområde. Vi behöver nu förbereda oss för BT och söker en specialistläkare med intresse för utbildning att ta ett sjukhusövergripande samordningsansvar för AT/BT/ST. AT/BT/ST ligger under sjukhusets FoUUi organisation och du kommer direktrapportera till FoUUi direktören.
Sjukhuset står inför flera utmaningar i och med införande av BT. Tjänsten innebär att utveckla arbetet med att införa BT samtidigt som AT avvecklas. Kvaliteten på AT måste bibehållas liksom den goda ST utbildning som finns på sjukhuset. Samtidigt måste förberedelse ske för att införa integrerad BT/ST samtidigt med fristående BT. Region Stockholm har som ambition att utöka ST inom allmänmedicin vilket även påverkar akutsjukhusen då dessa ska göra del av sin utbildning inom akut sjukvård. Tjänsten kräver god samarbets- och organisationsförmåga då samarbete med alla verksamhetsområden krävs. Innehavaren av tjänsten kommer också ingå i regionsövergripande arbetsgrupper och vara Danderyds sjukhus regionala representant i AT/BT/ST frågor.
Tjänsten kan kombineras med visst kliniskt arbete inom önskad specialitet.
I rollen ingår bland annat att:
Ett övergripande studierektorsansvar för AT/BT/ST
Att leda befintliga nätverk för AT/ST och skapa nätverk för BT
Arbeta regionalt med AT/BT/ST frågor och samverka med övriga sjukhus i regionen
Bygga upp och etablera fristående BT och BT i integrerade ST både inom sjukhuset och för andra specialiteter som inte finns på sjukhuset (som allmänmedicin)
Ansvara för lokala utbildningsprogrammet för AT/ST och BT. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är specialist kompetent läkare, gärna inom en specialitet som finns representerad på sjukhuset.
Har flerårig erfarenhet av utbildning och handledning av läkare.
Har genomfört förändringsarbete och har erfarenhet av förändringsledning.
Uppdaterad handledarutbildning, tidigare studierektorserfarenhet, chefserfarenhet liksom disputation är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som:
Har god organisatorisk förmåga och trivs med att hantera flera parallella processer
Har lätt för att samarbeta med olika professioner inom vård, forskning och externa aktörer
Kombinerar strategiskt tänkande med operativ handlingskraft tar initiativ till och kan leda och genomföra förbättrings- och utvecklingsarbete
Är kommunikativ, lösningsorienterad och engagerad Övrig information
Tillsvidareanställning
Heltid
Ansökan
Vid rekrytering av specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare genomförs alltid en sakkunnigprövning vilket är en förutsättning för att erhålla specialisttjänst på Danderyds sjukhus.
För att din ansökan ska beaktas behöver följande dokument bifogas:
Korrekt ifylld meritförteckning. Meritförteckningen finns att tillgå och fyllas i när du ansöker till tjänsten och besvarar urvalsfrågor kopplat till densamma
CV
Examensbevis
Legitimationsbevis läkare
Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om verksamheten
Forskning, Utveckling, Utbildning och innovation (FoUUI) utgör fokusområden i Danderyds sjukhus verksamhet.
Kunskapsutvecklingen sker snabbt inom hälso- och sjukvården och Danderyds sjukhus vill bidra till denna utveckling samtidigt som vi arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetssätt som effektiviserar arbetet och samtidigt främjar patientsäkerheten.
Forskning
Forskningsområdena är tätt knutna till den vård som erbjuds på sjukhusets kliniker och merparten av forskningen på Danderyds sjukhus bedrivs inom Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus KI DS.
Utveckling och innovation
UoI:s syfte är att skapa förutsättningar för att driva utveckling, innovation, digitalisering och informatik som ska stödja sjukhusets alla verksamheter. Utveckling sker också genom kontinuerlig kvalitets- och verksamhetsutveckling med syfte att på olika sätt stödja verksamheterna så att de kan bedriva en så säker vård och omvårdnad som möjligt.
Utbildningsuppdraget
Varje år genomför drygt 2 000 elever och studenter delar av sin kliniska utbildning vid Danderyds sjukhus. Merparten är studenter vid Karolinska Institutet eller vid någon av de övriga högskolorna i Region Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Forskning, Utveckling, Utbildning och innovation (FoUUi) Kontakt
Senka Sendic, Läkarförbundet 08-12355954 Jobbnummer
9991502