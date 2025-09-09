Sjukhuslärare till Utbildningsförvaltningen, Trollhättans Stad
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2025-09-09
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2025-09-09Beskrivning
Utbildning på sjukhus är en särskild utbildningsform.
Utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus är inte en del av skolväsendet, utan en särskild utbildningsform som är reglerad i skollagen. Den särskilda utbildningsformen regleras huvudsakligen i 24 kap. 16-19 §§ skollagen. Utbildningen är till för barn och elever som är inskrivna på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus och som inte kan delta i ordinarie undervisning på sin vanliga skola. Det gäller elever i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Det är den kommun där sjukhuset är beläget som ska anordna sjukhusundervisningen. På NÄL finns sjukhusskola som anordnas av Utbildningsförvaltningen i Trollhättans stad.
En av våra sjukhuslärare går i pension och vi söker därför en ersättare. Är du intresserad och redo för ett utmanade, utvecklande och spännande uppdrag? Välkommen med en ansökan!Dina arbetsuppgifter
Din roll som sjukhuslärare är att möta elever från grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola i åldrarna 7-19 år.
All undervisning sker utifrån elevens behov och förutsättningar. Fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Detta förutsätter ett nära samarbete med elevens hemskola, vårdnadshavare och vårdpersonal. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att inhämta pedagogiska planeringar från hemskolan, att skapa förutsättningar för undervisning utifrån elevens individuella behov, att återkoppla till hemskolan och att planera för återgång till ordinarie undervisning. Det förekommer att sjukhuslärare lämnar underlag till betyg och bedömning samt utredningar och åtgärdsprogram.
Sjukhusundervisning bedrivs mestadels en till en men kan också ske i en liten grupp. Sjukhuslärare arbetar i en organisation med en strängare sekretesslagstiftning än t.ex. elevernas hemskolor. I skollagen beskrivs att sjukhusundervisning "ska så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i". Sjukhusläraren har därför i uppgift att utifrån ett salutogent förhållningssätt skapa en undervisningssituation som i så hög utsträckning som möjligt motsvarar elevens undervisning på hemskolan, det vill säga en undervisning som symboliserar det friska hos barnet eller den unge.Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare med bred ämneskompetens, vi söker framförallt Dig med behörighet inom matematik och naturorienterande ämnen mot grundskolans äldreår. Du har mångårig pedagogisk erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och du är van att möta elever med annat modersmål än svenska. Du är väl insatt i skolans styrdokument och Du har lätt för samarbete med andra men du kan även arbeta självständigt. Du är flexibel, ser möjligheter stället för hinder och olikheter som berikande. Du är positiv, uppdragsmedveten och gillar nya utmaningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och ett genuint intresse för elever i behov av särskilt stöd och pedagogisk utveckling i en föränderlig värld.
Anställningsinformation
Tillsvidare 100% ferietjänst.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Annika Holmlund, Enhetschef 0520-497255 Jobbnummer
9498614