Sjukhuskemist till Genomic Medicine Center Karolinska
2026-04-07
Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK), en del av funktionen Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK), söker nu en sjukhuskemist för att stärka den pågående implementeringen av storskalig DNA-sekvensering inom den molekylära diagnostiken. Kom och arbeta hos oss med den senaste tekniken på ett av världens mest avancerade sjukhus!
Du erbjuds
en spännande multidisciplinär arbetsmiljö där ditt dagliga arbete gör stor skillnad för ett stort antal patienter
möjlighet att utvecklas i din roll och ta an nya arbetsuppgifter över tid
ingå i ett team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Du arbetar i ett multidisciplinärt team tillsammans med läkare, sjukhusgenetiker, biomedicinska analytiker, molekylärbiologer, bioinformatiker och mjukvaruutvecklare inom sjukhuset samt med forskningsinfrastrukturen Clinical Genomics vid Science for Life laboratoriet (SciLifeLab). Vi använder de senaste teknikerna för storskalig DNA sekvensering och skapar ett stort värde för patienterna genom den molekylära diagnostiken.
Vi söker en sjukhuskemist för att arbeta med att sätta upp nya och förbättra nuvarande arbetsflöden samt att hantera prover inom ramen av storskalig sekvensering i precisiondiagnostikens framkant. Arbetet görs i ett team med bred tvärvetenskaplig kompetens och med tillgång till ett laboratorium med modern och avancerad infrastruktur.
Arbetsuppgifterna anpassas individuellt och inkluderar bland annat:
Ta fram förbättringsförslag och implementera förändringar i nuvarande arbetsflöden
Arbeta med att sätta upp nya arbetsflöden
Leda projekt i samarbete med andra inom GMCK
Huvudansvar för en eller flera metoder/instrument
Ha kontakt med samarbetspartners
Hantera inkommande prov, utföra kvalitetskontroll och biblioteksberedningar inför storskalig DNA-sekvensering, samt starta sekvenseringsinstrument
Arbeta med pipetteringsrobotar och andra mindre instrument
Dokumentera resultat i kvalitetssystemet samt rapportera avvikelser och händelser för att bidra till vårt kvalitetsarbete
Stötta labbet med andra uppgifter vid behov (t ex inventering)
Vi söker dig
Tar ansvar för din uppgift och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare.
Förmåga att anpassa sig efter nya situationer och personliga egenskaper som stödjer ett flexibelt arbetssätt
Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.
Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
Personliga egenskaper som främjar samarbete både internt och externt, du har lätt för att bygga goda relationer med olika personalgrupper
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Masterexamen inom molekylära livsvetenskaper, tex bioteknologi, biomedicin, mikrobiologi, molekylärbiologi, biokemi
Erfarenhet av laborativt arbete med molekylärbiologiska metoder
Erfarenhet av arbete med storskalig Illumina DNA och/eller RNA sekvensering (NGS-sekvensering)
Erfarenhet av att sätta upp ett nytt laborativt arbetsflöde
God vana att arbeta med datorer och IT-system som arbetsredskap
Obehindrat behärska engelska i skrift och tal
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med pipetteringsrobotar
Erfarenhet av kvalitetssystem eller arbete inom ackrediterad verksamhet (ISO17025, ISO15189 eller motsvarande)
Erfarenhet av arbete med ett LIMS (Laboratory Information Management System) system
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Stockholm
