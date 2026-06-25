Sjukhusgenetiker till Klinisk Genetik och Genomik
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2026-06-25
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Är du redo för nästa steg i karriären inom klinisk genetik? Hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset får du vara med och driva utvecklingen framåt i landets största genetiska enhet. Vi erbjuder en spännande roll där du får arbeta i multidisciplinära team, bidra till forskning och undervisning samt delta i utvecklingen av nya diagnostiska metoder.
Du erbjuds
möjlighet att vara med och påverka samt engagera dig i verksamhetens utveckling
ett nära och givande samarbete med andra yrkeskategorier
möjlighet att vara med och utveckla framtidens sjukvård samt bidra till klinisk forskning, utveckling och undervisning
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Klinisk genetik och genomik på Karolinska Universitetssjukhuset är landets största enhet i sitt slag. Vi tillhandahåller genetisk expertkunskap och ansvarar för genetisk laboratoriediagnostik, familjeutredningar och patientinformation vid genetiska sjukdomar. Vi bedriver även forskning och utbildning. Verksamheten har regionansvar.
Kliniken är en central del av det precisionsmedicinska samarbetet inom Genomic Medicine Center Karolinska, GMCK, där klinik, diagnostik, bioinformatik, forskning och utveckling möts för att implementera avancerad genomik i sjukvården. Genom vårt nära samarbete med forskargrupper vid Karolinska Institutet finns en stark koppling till translationell forskning, metodutveckling och undervisning. Verksamheten bedrivs också i etablerat samarbete med Clinical Genomics vid SciLifeLab, vilket ger tillgång till avancerade teknologiska plattformar och den senaste utvecklingen inom sekvensering och genomisk analys.
Våra genetiska laboratorier ligger på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, i L-kvarteret och i BioClinicum, i nära anslutning till Nya Karolinska Solna. I våra ackrediterade laboratorier arbetar vi i multidisciplinära team där sjukhusgenetiker samarbetar tätt med läkare, BMA och annan laborerande personal. För den som är intresserad finns även möjlighet att undervisa på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå.
Kunskapsutvecklingen inom genetik går snabbt framåt, och sjukvården behöver kontinuerligt utvecklas för att ligga i framkant. Kliniken har idag tjugo sjukhusgenetiker vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga och besvara laboratorieanalyser samt utveckla och kvalitetssäkra laboratoriemetoder. Verksamheten spänner från klassisk cytogenomik till modern molekylär diagnostik och omfattar bland annat helgenomsekvensering, genpaneldiagnostik och riktade mutationstester för såväl diagnostik som uppföljning av sjukdom. Arbetet innefattar analys av genetiska data samt framtagande och bedömning av provsvar och utförs i multidisciplinära team tillsammans med olika specialistkompetenser.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens diagnostik. Hos oss blir du en del av en dynamisk och kunskapsintensiv verksamhet där införande, validering och kvalitetssäkring av nya analyser är en naturlig del av arbetet. Utöver det kliniskt diagnostiska arbetet får du möjlighet att bidra till metodutveckling, implementering av nya tekniker och vidareutveckling av diagnostiska processer med direkt betydelse för patientvården. Erfarenhet av bioinformatisk analys och tolkning av genomiska data är meriterande och ses som en viktig tillgång i rollen.
Vi vill anställa två biträdande sjukhusgenetiker, en som kommer att arbeta i teamet för genetisk diagnostik av medfödda sjukdomar och en i teamet för leukemidiagnostik/hematologiska maligniteter.
Teamet för genetisk diagnostik av medfödda sjukdomar: En stor andel av analyserna baseras på helgenomsekvensering och analys av definierade genpaneler specifika för olika sjukdomstillstånd. Analysen sker i mjukvaran Scout och inom ramen för GMCK multidisciplinära arbetssätt, medan sekvenseringen utförs genom vårt etablerade samarbete med Clinical Genomics-faciliteten vid SciLifeLab. Andra diagnostiska analyser som utförs inkluderar cytogenomik, såsom kromosomanalys, FISH och array-CGH, samt molekylärgenetiska analyser, såsom DNA-sekvensering, riktade mutationstester, MLPA och trinukleotidanalys.
Teamet för leukemidiagnostik/hematologiska maligniteter: Diagnostiken inkluderar klassisk cytogenomik, såsom kromosomanalys, FISH och array-CGH, molekylärgenetiska analyser, såsom ddPCR, cfDNA-analys, DNA-sekvensering och MLPA, samt modern molekylär diagnostik som omfattar helgenomsekvensering och genpaneldiagnostik med analys i Scout. Genom GMCK, samarbetet med Karolinska Institutet och Clinical Genomics vid SciLifeLab finns en stark kop
För den intresserade finns möjlighet till undervisning på grundutbildning och forskarutbildningsnivå. I vårt ackrediterade laboratorium arbetar vi tillsammans i multidisciplinära team där sjukhusgenetiker samarbetar tätt med både läkare, BMA och annan laborerande personal.
Vi söker dig som
är ingenjör, kemist, biomedicinare eller molekylärbiolog med en doktorsgrad inom genetik (eller annat relevant område). Erfarenhet av arbete med analys av nukleotidavvikelser och strukturella varianter med helgenomanalys i klinisk diagnostik är av stort värde
har bra samarbets- och kommunikationsförmåga, eftersom de flesta arbetsmoment innebär en dialog med andra yrkesgrupper inom kliniken.
engagerar dig i enhetens verksamhet samt identifierar behov och möjligheter till att effektivisera processer. Du söker information och bidrar aktivt till dialog och utveckling av verksamheten
kan arbeta självständigt, tar initiativ, genomför och slutför uppdrag. Du är lyhörd, smidig och utåtriktad och gillar att arbeta i grupp.KvalifikationerKvalifikationer
Ingenjör, kemist, biomedicinare, biomedicinsk analyster eller molekylärbiolog
Disputerad inom bioinformatik / human genetik
Goda kunskaper i svenska och engelska språket, skriftligt och muntligt.
Meriterande:
Arbetslivserfarenhet från kliniskt genetisk laboratorieverksamhet
Erfarenhet av förändringsarbete.
Erfarenhet av undervisning och forskning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk Genetik och Genomik - Sektion lab Kontakt
Michela Barbaro michela.barbaro@regionstockholm.se Jobbnummer
9979718