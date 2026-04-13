Sjukhusfysiker sökes till Terapeutisk Strålningsfysik, TSF
2026-04-13
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) är en kunskapsbred verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med speciell inriktning mot områdena medicinsk fysik och medicinsk teknik. Inom MTF ansvarar enheten Terapeutisk strålningsfysik (TSF) för fysik och teknik inom strålbehandlingsverksamheten i Västra Götalandsregionen med behandlingsavdelningar i Göteborg och Borås. Vi är cirka 50 medarbetare och består av sjukhusfysiker, dosplanerare samt ingenjörer.
Strålbehandlingens utrustning består av linjäracceleratorer och efterladdningsutrustningar med tillhörande beräknings- och informationssystem. Vi har också utrustning för röntgenbehandling, CT, MR, positioneringssystem samt moderna system för kvalitetskontroller och dosplaneringsarbete. I samarbete med övriga universitetskliniker i Sverige bedrivs strålbehandling med protoner på Skandionkliniken i Uppsala. Inom enheten bedriver vi forsknings- och utvecklingsarbete samt undervisning såväl inom sjukhuset som vid Göteborgs Universitet.Om tjänsten
En tjänst på TSF innebär ett meningsfullt arbete med teknik i ständig utveckling som skapar betydelse för cancerpatienten. Vi erbjuder trygga anställningsförhållanden i en multidisciplinär miljö, upplärning av erfarna kollegor samt utbildningar från leverantörer.
Vi söker en sjukhusfysiker som kan arbeta som en brygga mellan de traditionella sjukhusfysiker- och ingenjörsrollerna, för att skapa en värdefull kompetensdynamik i teamet. Du kommer att arbeta som sjukhusfysiker inom dosimetri och teknik, samt ingå i ingenjörsschemat. Visst arbete som sjukhusfysiker i det patientnära arbetet samt medverkan i utredningar, utvecklings- och projektarbeten kan bli aktuellt utifrån tidigare erfarenheter. Tjänsten är placerad i Göteborg, men enstaka dagar i Borås kan bli aktuellt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker.
Meriterande för tjänsten är
ingenjörsutbildning
erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring inom dosimetri och teknik
erfarenhet av arbete med medicinsk teknik; gärna med linjäracceleratorer och/eller radiologisk utrustning
erfarenhet av systemförvaltning
erfarenhet av användarsupport
erfarenhet inom programmering i strålbehandlingskontext
dokumenterad god samarbetsförmåga
Du kommer ha daglig kontakt med vårdpersonal och externa samarbetspartners. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är noggrann och ansvarsfull, är strukturerad och har god problemlösningsförmåga. Du bör ha god förmåga att snabbt kunna skifta mellan olika arbetsuppgifter samt att felsöka komplexa utrustningar och system. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift såväl på svenska som engelska. En grundförutsättning är förståelse för att vi arbetar nära patienter och med deras behandling i fokus.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndal Kontakt
Saco/Naturvetarna, Marcus Krantz marcus.krantz@vgregion.se 076-7221760 Jobbnummer
9849117