Sjukhusfysiker sökes till Terapeutisk strålningsfysik
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Verksamhetsområdet Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) stödjer och utvecklar vården genom spetskompetens inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.
Inom MTF ansvarar enheten Terapeutisk strålningsfysik (TSF) för fysik och teknik inom strålbehandlingsverksamheten i Västra Götalandsregionen med behandlingsavdelningar i Göteborg och Borås. Vi är cirka 50 medarbetare som består av sjukhusfysiker, dosplanerare och ingenjörer.
Strålbehandlingens utrustning består av 13 linjäracceleratorer och 2 efterladdningsutrustningar med tillhörande beräknings- och informationssystem. Vi har också utrustning för röntgenbehandling, CT, MR, positioneringssystem samt moderna system för kvalitetskontroller och dosplaneringsarbete. I samarbete med övriga universitetskliniker i Sverige bedrivs strålbehandling med protoner på Skandionkliniken i Uppsala. Inom enheten bedriver vi forsknings- och utvecklingsarbete samt undervisning såväl inom sjukhuset som vid Göteborgs Universitet.Om tjänsten
Som sjukhusfysiker hos oss blir du en viktig del av strålbehandlingsverksamheten och bidrar till den strålningsfysikaliska och tekniska kvaliteten i vården. Arbetet är varierat och innefattar både patientnära och utvecklingsinriktade arbetsuppgifter i nära samverkan med övriga professioner i verksamheten.
Tjänstens innehåll utformas utifrån din kompetens i kombination med verksamhetens behov. Arbetsinnehållet kan omfatta exempelvis patientnära arbete i samarbete med klinisk personal, dosplanering och kvalitetssäkring av behandlingar samt underhåll och dosimetriska kontroller av utrustning. Även kvalitetskontroller, metodutveckling och kvalitetsarbete, inklusive risk- och händelseanalyser kan ingå, liksom undervisning, handledning och deltagande i kliniknära forskning.
Huvudsaklig placeringsort är i Göteborg men arbete i Borås kan förekomma. Det finns också möjlighet att ingå i vårt team av rotationsfysiker som tillsammans bemannar en halvtidstjänst på Skandionkliniken.
Om dig
För tjänsten krävs att du är sjukhusfysiker med svensk legitimation. Erfarenhet av arbete inom strålbehandling är meriterande och vi ser gärna att du har specialistkompetens inom området. Genomförd forskarutbildning är en tillgång i rollen.
Det är positivt om du har erfarenhet av:
kvalitetsarbete
processkartläggning
avvikelsehantering
riskanalysarbete
strålskyddsarbete
projektledning
programmering i strålbehandlingskontext
undervisning och handledning
Du kommer att ha daglig kontakt med vårdpersonal och externa samarbetspartners, vilket ställer krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi söker därför dig som har lätt för att samarbeta och som bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande, och har en god förmåga att lösa problem och ta initiativ när det behövs. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi arbetar löpande med urval under ansökningstiden, ansök gärna redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Gula stråket 2B (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Terapeutisk Strålningsfysik Kontakt
TF Enhetschef
Kerstin Müntzing kerstin.muntzing@vgregion.se 0705093953 Jobbnummer
10003241