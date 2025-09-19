Sjukgymnast/fysioterapeut till Primärvårdsrehab Borlänge
2025-09-19
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Borlänge
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Primärvårdsrehab en enhet med fyra arbetsterapeuter och åtta sjukgymnaster/fysioterapeuter, avdelningschefen är sjukgymnast och arbetar delvis kliniskt. Vi arbetar mot VC Jakobsgårdarna och VC Kvarnsveden. Vår enhet är belägen i fina lokaler i centrala Borlänge med ett stort och välutrustat gym, varje sg/ft har enskilda rum med behandlingsbrits och dataarbetsplats.
Dina arbetsuppgifter
Primärvårdens arbete som sjukgymnast/fysioterapeut består av poliklinisk undersökning och behandling av patienter i alla åldrar och med olika besvär, ffa inom det muskuloskelettala området. Vi bedriver även telefonrådgivning och viss gruppverksamhet samt bemannar bedömningsmottagningar och team på vårdcentral. Arbetet delas upp på flera medarbetare med hög kompetens inom olika områden.
Kvalifikationer
Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut
Meriterande:
erfarenhet av arbete från Primärvården
God samarbetsförmåga är en förutsättning och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser från tidigare arbetsplatser.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Kontakt
Rekryterande chef
Marie Nordström 0243-497730
9518105