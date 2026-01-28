Sjukgymnast/fysioterapeut till Alströmerhemmet på Kungsholmen
2026-01-28
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Alströmerhemmet
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende är centralt beläget nära Fridhemsplan på Kungsholmen och erbjuder vård och omsorg till främst personer över 65 år.
De som bor på Alströmerhemmet har ett varierat behov av såväl enkla som mer kvalificerade rehabiliteringsinsatser.
Kungsholmen ingår i en av Stockholms stads fyra akademiska noder som bedriver evidensbaserad vård och omsorg där ambitionen är att forskning ska vara en integrerad del i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder
Som medarbetare på Kungsholmens stadsdelsförvaltning får du ett generöst friskvårdsbidrag och ges möjlighet till semesterväxling. Läs mer här om Stockholms stads förmåner för medarbetare.
Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.
Din roll
Som sjukgymnast/fysioterapeut är du en viktig del i vårt tvärprofessionella team och medverkar med din specialistkompetens till att våra äldre får personcentrerade och funktionsbevarande insatser. I dina arbetsuppgifter ingår att bedöma funktionsförmåga, planera och utifrån den enskildes behov utföra insatser. Det ingår även att tillsammans med arbetsterapeut hålla i förflyttningsutbildningar samt att utbilda och handleda personal för att stödja ett hälsofrämjande förhållningssätt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med erfarenhet av arbete med äldre.
Det är meriterande om du har
Goda kunskaper i stadens dokumentationssystem, Vodok samt tidigare erfarenhet av ansvar för digitala larmsystem.
Goda kunskaper om sjukdomar med inslag av kognitivt svikt .
God förmåga att arbeta tvärprofessionellt.
Erfarenhet av verksamhetsförändringar
Vi kommer lägga särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Som person har du god förmåga att samarbeta, kommunicera och främja en god arbetsmiljö. För att trivas hos oss behöver du vara trygg i din roll och stimuleras av att handleda och se andra medarbetare utvecklas. Vidare arbetar du evidensbaserat, metodiskt, utvecklingsinriktat och är flexibel. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i din roll och stimuleras av att handleda och se andra medarbetare utvecklas. Att vara flexibel , kunna prioritera samt trivas i en verksamhet som är i förändring är en förutsättning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård - och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Alströmerhemmets vård och omsorgsboende Kontakt
Charlotta Wallström, områdeschef 0850808890 Jobbnummer
9708386