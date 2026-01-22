Sjukgymnast /fysioterapeut - sommarvikariat på Hälso- och sjukvårdsenheten
2026-01-22
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Primärvården i Jokkmokks kommun är en arbetsplats där närheten ligger i fokus. Våra team verkar tillsammans på olika plan för att ge bästa möjliga vård till kommuninvånarna.
Under sommaren behöver vi förstärkning till vårt Rehabteam och söker därför en engagerad och driven legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut för sommarvikariat. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad i människors liv och vara en viktig del av deras rehabilitering och vårdprocess. Vi är stolta över att ha ett av Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare.
Välkommen att göra skillnad i människors vardag, varje dag i vår vackra kommun.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
* Utföra bedömningar och individuella insatser för personer med olika funktionsnedsättningar.
* Utformning och genomförande av individuella behandlingsplaner för att förbättra och/eller bibehålla personers motoriska funktion, styrka, rörlighet och smärthantering.
* Rådgivning, handledning och utbildning till patienter, anhöriga samt omvårdnadspersonal.
* Samarbete med andra yrkeskategorier för att säkerställa en helhetssyn på patientens hälsa.
* Utföra hälsofrämjande och förebyggande insatser.
* Samverkan med interna och externa aktörer.
* Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande rutin.Kvalifikationer
Vi söker dig som är Legitimerad Sjukgymnast/Arbetsterapeut. Vi ser att du som kandidat har:
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Förmåga att arbeta självständigt och i team
* Empatisk förmåga och lyhördhet inför medborgarnas behov
* Intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete
* Kunskap i Lifecare SP
* B-körkort är ett krav
* Erfarenhet av kommunal primärvård är meriterande
Vi erbjuder:
• En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas, där omtanke och kvalitet står i fokus
• Dagtjänstgöring måndag till fredag kl 07:00 -16:00
• Stöd av erfarna kollegor och en arbetsmiljö präglad av samarbete
• En arbetsplats där vi värdesätter teamarbete och öppen kommunikation
• Sommarbonus tillämpas enligt gällande regler
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "06/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Kontakt
Verksamhetschef
Merve Ekip merve.ekip@jokkmokk.se 0971-171 40
9699742