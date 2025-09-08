Sju AT-block vid Akademiska sjukhuset för forskare
Akademiska sjukhuset
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
AT för forskare
AT för forskare genomförs vid Akademiska sjukhuset och inom primärvård i hela Uppsala län.
Vi utlyser nu upp till sju AT-block för forskare för 18 månaders klinisk tjänstgöring och sex månaders forskning vid Uppsala universitet. Den kliniska tjänstgöringen innebär 12 månaders tjänstgöring vid Akademiska sjukhuset och sex månaders tjänstgöring vid någon av länets vårdcentraler. Vi söker dig som är intresserad av att kombinera kliniskt arbete med medicinsk forskning.
I blocket ingår:
• invärtesmedicinska specialiteter 4.5 månader
• kirurgiska specialiteter 4.5 månader
• psykiatri 3 månader
• allmänmedicin 6 månader
• forskning 6 månader
Den kliniska tjänstgöringen varvas med forskning. Anställningen avslutas alltid med klinisk tjänstgöring. Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Du som söker ska ha läkarexamensbevis vid tillträdet.
Meriterande
Upp till sex månaders klinisk erfarenhet som vikarierande läkare är meriterande i denna rekrytering. Tidigare erfarenhet av arbete i Region Uppsala är meriterande. Annan relevant erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård kan också vara meriterade. Avlagda examina, publikationer i vetenskapliga tidskrifter och deltagande i konferenser är meriterande. Pedagogiska erfarenheter är meriterande.
Anknytning till Uppsala universitet förutsätts avseende fortsatt forskning.
Din kompetens
Som person är du noggrann och strukturerad. Du är också flexibel, har god samarbetsförmåga och omdöme.
Bedömning av forskningsplan
Din forskningsplan bedöms av sakkunniga, som rangordnar sökande utifrån kliniska, forskningsmässiga och pedagogiska meriter, liksom potentialen i forskningsplanen.
Urvalet till AT för forskare görs i samråd med universitetssjukvårdsnämnden som har företrädare för Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och Region Uppsala. Universitetssjukvårdsnämnden förbehåller sig rätten till visst strategiskt övervägande vid fördelningen av dessa tjänster.
Notera att du som är doktorand måste vara registrerad vid Uppsala universitet. Om du ännu ej är registrerad doktorand eller om du redan är disputerad måste du vara anknuten till Uppsala universitet.
Då vi rekryterar för framtiden ser vi gärna att du som söker vill fortsätta att utvecklas inom Region Uppsala efter avslutad AT.
Ansökan ska innehålla
• Läkarexamensbevis, om du har hunnit få din läkarexamen, i annat fall ska den lämnas in till AT-enheten innan anställningsavtal kan utfärdas
•
• CV som redogör för din utbildning och arbetslivserfarenhet
•
• Personligt brev
•
• Forskningsplan på max fyra sidor på svenska eller engelska. Forskningsplanen ska vara bifogad som pdf enligt anvisningarna i ansökningssystemet Researchweb.
•
• Intyg på doktorsexamen om du är disputerad
•
• Antagningsbesked för doktorandstudier från Uppsala universitet om du är doktorand
•
• Intyg från huvudhandledare om planerna för forskningsverksamhet om du inte är disputerad.
•
• Publikationslista på vetenskapliga arbeten, bifogad som pdf enligt anvisningarna i ansökningssystemet Researchweb. Kravet på publikationslista gäller både för dig som är disputerad och om du ännu inte är disputerad.
•
• Tjänstgöringsintyg som styrker din kliniska erfarenhet. Annat intyg kan godtas förutsatt att period (åå-mm-dd - åå-mm-dd) framgår och intyget är signerat.
•
• Intyg på språkkunskaper motsvarande svenska C1 om du har utländsk läkarexamen, liksom intyg på godkänd kurs i svensk samhälls- och författningskunskap.
•
• Kopia på beslut från Socialstyrelsen om att göra allmäntjänstgöring, AT, om du har utländsk läkarexamen.
Ett eventuellt erbjudande om tjänst sker efter en sammanvägning av meriter, såväl kliniska som forskningsmässiga, och intervjuer.
Viktig information om din ansökan
Vi har bara möjlighet att behandla fullständiga ansökningar.
Vi vill att du besvarar samtliga frågor i ansökningsformuläret.
Vi vill att du anger tre referenspersoner.
Notera att samtliga efterfrågade dokument (se Din ansökan ska innehålla) ska bifogas senast sista ansökningsdag. Detta gäller även om du har sökt tjänst på Akademiska sjukhuset tidigare. Det är inte möjligt att komplettera med intyg eller andra underlag efter att ansökningstiden har gått ut.
Övrig information
Intervjuer genomförs på Akademiska sjukhuset under vecka 42, 2025.
Tjänstgöringsstart är planerad till vecka 10, 2026
I denna rekrytering anställer vi upp till sju AT-läkare.
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
AT-chef Pernilla Rundlöf Nygren at.akademiska@regionuppsala.se
Facklig kontakt Upplands allmänna läkarförening ual@lsf.se
För forskningsfrågor
FoU-direktör Anna-Karin Wikström, anna-karin.wikstrom@akademiska.se
Forskningssamordnare Anna Liljestam-Hurtigh, anna.liljestam.hurtigh@akademiska.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med in ansökan via länken till Researchweb nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS716/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9496102