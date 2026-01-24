Sjölins gymnasium Nacka söker vikarie i Spanska, gärna i kombination med En
2026-01-24
Sjölins gymnasiem Nacka söker vikarie i Spanska på 30 %. Lektionerna är förlagda på tisdagar och torsdagar. Möjlighet till ett mer omfattande vikariat kan finnas om du även är behörig i Engelska.
Det här söker vi
Vi söker dig som är legitimerad lärare i Spanska. Du är målinriktad, strukturerad, har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera våra elever. Vi söker dig som brinner för utbildning och har en vilja att samarbeta med kollegor över ämnesgränserna.
Det här erbjuder vi dig
Drivs du av att arbeta med ett verklighetsbaserat och ämnesöverskridande lärande? På Sjölins gymnasium uppmuntrar vi till nyfikenhet, samarbete och kritiskt tänkande genom vårt unika arbetssätt med casemetodik - baserad på Harvardmodellen. Genom casemetodiken skapar vi en dynamisk arbetsmiljö där du tillsammans med dina kollegor jobbar över ämnesgränserna och drar nytta av varandras kunskaper.
Övrig information
Tillträdesdag: omgående
Placeringsort: Nacka
Anställningsform: vikariat, terminen ut
Sista dag att ansöka är
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Madelein Envall.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande Lärarlegitimation, CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft, det finns att beställa digitalt via polisens hemsida.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
