Sjölins Gymnasium i Vasastan söker lärare (kopia)
Sjölins Gymnasium AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjölins Gymnasium AB i Stockholm
, Nacka
, Göteborg
, Malmö
, Umeå
eller i hela Sverige
Drivs du av att arbeta på en skola med ett verklighetsbaserat och ämnesöverskridande lärande?
På Sjölins gymnasium uppmuntrar vi till nyfikenhet, samarbete och kritiskt tänkande genom vårt unika arbetssätt med casemetodik - baserad på Harvardmodellen. Genom casemetodiken skapar vi en dynamisk arbetsmiljö där du tillsammans med dina kollegor jobbar över ämnesgränserna och drar nytta av varandras kunskaper.
Sjölins gymnasium har utbildat elever genom casemetodiken sedan 2000 och idag är vi ca 230 medarbetare och ca 3000 elever på våra fem gymnasieskolor.
Det här är Sjölins gymnasium Vasastan
Sjölins gymnasium Vasastan startade 2017 och erbjuder tre högskoleförberedande program, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Vi är en fristående skola centralt belägen i Vasastan i moderna ljusa lokaler. Skolan är belägen på Campus Vasastan och vi har i dagsläget ca 800 elever samt ca 45 medarbetare.
Det här söker vi
Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig att undervisa i Franska/Psykologi/Filosofi eller två av dem i kombination med något av Svenska och Religion, samt har erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Vi värdesätter att du är målinriktad, har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera våra elever.
Vi söker dig som brinner för utbildning och har en stark vilja att samarbeta över ämnesgränserna. Du är en engagerad och självständig lärare som trivs med att arbeta med verklighetsbaserat lärande och casemetodik. Du har förmågan att inspirera och motivera elever. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där vi tillsammans strävar efter att nå höga mål och skapa en innovativ lärandemiljö.
Det här erbjuder vi dig
Som medarbetare hos oss på Sjölins gymnasium arbetar du nära dina kollegor i programarbetslag och ungefär hälften av våra kurser/ämnen arbetar med ämnesöverskridande case. Sedan 2019 har vi samarbetat med en professor på Harvard Business School för att ytterligare stärka vår metodik. Moderna språk ingår dock inte i våra Case men du får gärna färga in din undervisning mot klassernas aktuella Case. Vi värdesätter dina idéer och initiativ och ser fram emot att fira både små och stora framgångar tillsammans. Hos oss får du möjlighet att växa professionellt och bidra till att forma framtidens utbildning.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrig information
Tillträdesdag: 24 november eller utifrån överenskommelse beroende på ämneskombination.
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform:
•
Tjänsten är ett vikariat om 50-100% (utifrån behörighet - se ovan kombinationer) alternativt två vikariat om vardera 50%. Tillträde den 6 oktober eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Jörgen Smederöd
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
