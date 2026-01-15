Sjöbyskolan i Horred söker lärare till årskurs 6
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Mark Visa alla grundskollärarjobb i Mark
2026-01-15
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Sjöbyskolan ligger mitt i samhället Horred. Skolan har en stor skolgård och en härlig miljö för både inomhus- och utomhusaktiviteter. Det natursköna läget skapar många möjligheter i undervisningen.
På Sjöbyskolan går ca 180 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det finns fritidshem med två avdelningar, ett för elever i F-klass till årskurs 1 och ett för elever i årskurs 2-6.
Vi anser att det är viktigt med kollegialt lärande och reflektion som en viktig del i samarbete och god arbetsmiljö.
Undervisa i årskurs 6. Du har god förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegor, vilket bidrar till en god arbetsmiljö på skolan. Kollegiet arbetar tätt tillsammans och har utbyten av varandra. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Du tar tillsammans med dina arbetskollegor ansvar för att fortsätta utveckla vårt arbete med den pedagogiska lärmiljön.
Du har modet att titta på din egen undervisning i syfte att öka måluppfyllelsen för eleverna. Du har kompetensen och vilja att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika individuella behov. Det är också viktigt att du kan anpassa ditt arbete utifrån olika situationer och olika elevers behov och förutsättningar. Vidare sätter vi stort värde på ditt engagemang, din förmåga att arbeta självständigt, tillsammans med andra samt din pedagogiska kompetens.
Tjänsten kan eventuellt innehålla mentorskap i delar av klass. Eventuellt kan det bli förlängning.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare för att undervisa i årskurs 6, gärna med behörighet i matematik.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
