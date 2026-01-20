Självständig redovisningsekonom på deltid till bolag i Lidköping
Nu hjälper vi vår kund i Lidköping att hitta en konsult för uppdrag på deltid ca 50 % med start i mars/april och fram till årsskiftet. Du utgår från bolagets kontor i Lidköping och har viss möjlighet till arbete på distans. Fördelningen av arbetet är relativt flexibelt för möjlighet att kombinera detta uppdrag med något annat.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
I denna roll axlar du bolagets redovisning, ax till limpa, allt från löpande bokföring, avstämningar, reskontra, orderhantering, till bokslut och årsredovisningar etc. Du hanterar även bolagets löner, men detta är i mindre omfattning. Viss administration ingår också i uppdraget.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att arbeta självständigt med redovisning. Du är van att ta ansvar för helheten och arbeta nära VD för att samtidigt se över förbättringar kring processer och rutiner. Du är van att arbeta i olika system och inte rädd att hugga i där det behövs.Dina personliga egenskaper
Som person är du en doer, kommunikativ och van att ta initiativ. Du är lösningsorienterad och är van att se efter möjlighet till effektiviseringar och förbättringar i ditt arbete. Du är prestigelös och agerar gärna bollplank till övriga i organisationen.Så ansöker du
För mer information om uppdraget är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson på rebecca.persson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-06.
Varmt välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
