Självständig kundservice-medarbetare till växande sportbolag
2025-12-12
Invite är inne i en expansiv period och söker därför efter en engagerad och serviceinriktad medarbetare som i första hand skall arbeta heltid med kundhantering och support till nya och existerande kunder.
Om Invite
Invite är ett spännande företag med stora tillväxtambitioner. Vi har avdelningar i Oslo och Lund med kunder runt om i världen. I produktportföljen finns bland annat Cup Manager och Superinvite - verktyg som hanterar registreringar, betalningar och rapportering till idrottsrörelsens olika behov.
Cup Manager används av nästan tusen idrottsturneringar i Sverige, Norge, Danmark och resten av världen för att administrera allt från anmälningar till spelschema och resultat. Superinvite är en ledande lösning i Norge för att samla in avgifter för t.ex. träningar och fotbollsläger.
Om supporten på Invite
Vi har en mycket hög ambitionsnivå när det gäller vår support. Vi svarar inte bara på frågor enligt ett manus utan har också en rådgivande roll för våra kunder. Det handlar om att förstå kundens önskemål och behov, och omvandla det till en passande konfiguration i systemet eller att rekommendera en bra arbetsprocess. De flesta av våra kunder känner vi vid namn och vi tror att goda relationer leder till förtroende och bra affärer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ge first line-support på telefon, chatt och e-post.
Hålla bokade videomöten med kunder för mer ingående rådgivning, problemlösning och hjälp, exempelvis vid schemaläggning av turneringen.
Hålla videomöten med potentiella kunder för att visa upp systemen.
Aktiv uppföljning av turneringar under deras livscykel - anmälan, spelschema, genomförande, som exempel.
Vi söker efter dig som är självständig, organiserad, noggrann och engagerad. Du är serviceminded och har en förmåga att sätta dig in i kundens situation. Du är en god kommunikatör som kan få fram ditt budskap på ett effektivt sätt och bli förstådd av mottagaren.
Du tycker precis som vi att styrkan ligger i detaljerna och har förmågan och viljan att göra det där lilla extra i varje kundkommunikation. Du är duktig på att fånga upp, dokumentera och strukturera den feedback du får i din kontakt med kunderna.
Vi arbetar med frihet under ansvar, så du ska trivas med att fatta egna beslut och ta egna initiativ i din arbetsdag.
För att passa hos oss tror vi att du
Har några års erfarenhet av arbete med kunder eller service sedan tidigare.
Älskar att arbeta med människor och tycker det är roligt att leverera god service.
Är bekväm med att arbeta i olika IT-system.
Trivs i en miljö under förändring där du själv kan påverka riktningar och rutiner.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Du har förmåga att kunna läsa och förstå danska och gärna spanska.
Tar egna initiativ för att utvecklas och lära dig mer.
Har erfarenhet av försäljning, då vi håller demonstrationer av programmen för nya kunder.
Tycker om att möta våra kunder på vår årliga konferens i Lund, kanske har du även erfarenhet av eventplanering och vill vara en del av konferensplaneringen.
Detta kan vi erbjuda
Ung och dynamisk miljö.
Utvecklingsmöjligheter.
En vardag där vi tänker utanför boxen.
Frihet under ansvar.
Spännande och varierande arbetsuppgifter.
Fräscha kontorslokaler med parkering och närhet till buss och spårvagn.
Ett mysigt café strax utanför entrédörren och två riktigt bra lunchrestauranger på nära avstånd.
Efter upplärningsperiod finns det möjlighet att delvis arbeta hemifrån. På måndagar träffas vi alla på kontoret.
Trygg och fast anställning på ett företag med solid ekonomi.
