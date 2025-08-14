Självständig konsultchef sökes - Gällivare
2025-08-14
Konsultchef - Folcon AB söker nyckelperson till Gällivare
Vill du vara med och driva vår fortsatta tillväxt i Norrbotten? Har du erfarenhet från bemanningsbranschen och ett starkt driv att skapa och utveckla affärer? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Folcon AB söker nu en självständig och affärsdriven konsultchef till vårt kontor i Gällivare. Tjänsten är nyckelposition i vår norra verksamhet, där du kommer att få ta över ett redan etablerat samarbete med en av våra största kunder, där vi idag har cirka 10 konsulter på plats.
Men rollen handlar inte bara om att förvalta. Du kommer även att:
Fortsätta rekrytera rätt kompetens till vår kund
Återetablera samarbeten med tidigare kunder
Bygga nya kundrelationer i regionen
Ha ansvar för kontoret i Gällivare och fungera som navet i vår norra verksamhet
Du rapporterar direkt till VD och arbetar i nära kontakt med vår konsultchef i Malmö. Rollen erbjuder stor frihet, med stöd från kollegor och tydliga målsättningar.
Meriterande erfarenhet
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet som konsultchef, rekryterare, arbetsledare eller samordnare
Bakgrund från bemanningsbranschen - detta är mycket meriterande
Vana att jobba med kundkontakt, personalansvar och affärsutveckling
En naturlig drivkraft att ta initiativ och skapa struktur
Egenskaper vi värdesätter
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad och lösningsorienterad
Stark kommunikativ förmåga, både internt och externt
Prestigelös lagspelare med känsla för affärer och människor
Övrig information
Tjänsten är heltid, med start tidigast 1 september, men mer troligt 1 oktober eller 1 november.
Du utgår från vårt kontor i Gällivare, som du också har visst ansvar för.
Lön enligt överenskommelse.
Vi erbjuder alltid friskvårdsbidrag, telefon och möjlighet till kompetensutveckling.Kontaktperson för detta jobb
Fredrik KarlssonE-postadress: fredrik@folcon.se
Telefon: 073-8293302
Välkommen att bli en del av vårt team på Folcon AB Varaktighet, arbetstid, etc.
Vi söker en konsultchef till vårt kontor i Gällivare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FolCon AB
(org.nr 559234-8618) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fredrik Karlsson fredrik@folcon.se Jobbnummer
9459306