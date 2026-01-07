Självständig kock med erfarenhet till Restaurang Brahehus i Gränna
2026-01-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Kort om tjänsten
För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling! Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning, både gällande smak och utseende!
Du kommer att arbeta i tight samarbete med vår köksmästare när det gäller att utveckla köket på Restaurang Brahehus.
Fler saker som gör livet extra trevligt på Brahehus
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med erfarenhet av kock- och serviceyrket som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
Erfarenhet av arbete som kock, utbildning är meriterande men inget krav
En positiv inställning till arbete under både högt och lågt tempo och är självgående och inte rätt för att ta egna initiativ och beslut
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 80-90%
Tillträde: omgående
Lön: enligt överenskommelsen
