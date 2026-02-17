Självgående VVS-montör sökes till enmansföretag i Stockholm
2026-02-17
Är du en erfaren VVS-montör som trivs med frihet, ansvar och varierade dagar? Då kan du vara den jag söker!
Jag driver ett eget VVS-företag baserat i Stockholm och söker nu en självgående montör som vill bli en viktig del av verksamheten. Du kommer att jobba över hela Stockholm, med allt från servicejobb och felsökningar till installationer i villor och lägenheter.
Jag söker dig som:
Har erfarenhet som VVS-montör och trivs med att jobba självständigt
Är serviceinriktad och har lätt för att bemöta kunder på ett bra sätt
Är flexibel och lösningsorienterad
Talar svenska och har B-körkort
Vi erbjuder:
Stor frihet i jobbet och eget ansvar
Varierande arbetsdagar med både service och installation
Schyssta villkor och en arbetsgivare som värdesätter yrkesskicklighet och förtroende
Det här är en chans att bli en del av ett mindre företag där du får stort inflytande och där din insats verkligen märks! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: axel.rydsror@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Jag Ryds Rör AB
(org.nr 556725-5715) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9748746