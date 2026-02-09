Självgående VVS montör / Rörmokare

Pipeworks AB / VVS-jobb / Nacka
2026-02-09


Vi söker en självgående VVS-montör / Rörmokare!
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet/certifikat inom VVS och relevant utbildning.
• Är självgående och kan lösa problem på plats.
• Har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande.
• Är noggrann och serviceinriktad.
• Meriterande att ha kunskap om värmeanläggningar.
• Har B körkort
• För närvarande tar vi tyvärr ej emot lärlingar.
• Vi ser gärna att du talar svenska och/eller engelska
Om Pipeworks
Pipeworks grundades 2018 och arbetar med alla typer av VVS tjänster inom Stor Stockholm.
Vi fokuserar mot privatkunder med allt från byte av vattenkran till renovering av badrum och andra större jobb. Pipeworks arbetar ej med nyproduktion.
Våra rörmokare ser kvalitet som det främsta ledordet.
Pipeworks kontor ligger i Nacka men du kan utgå från ditt hem oavsett var i Stockholm du bor.
Varför arbeta på Pipeworks
• Fantastiska medarbetare
• Underbar kultur
• Ordentlig utbildning

Läs mer om Pipeworks
www.pipeworks.nu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
CV samt personligt brev
E-post: info@pipeworks.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pipeworks AB (org.nr 559159-3859)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9732697

