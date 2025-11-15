Självgående VVS Montör / Rörmokare
Pipeworks AB / VVS-jobb / Nacka Visa alla vvs-jobb i Nacka
2025-11-15
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pipeworks AB i Nacka
Vi söker en självgående VVS-montör / Rörmokare!
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet/certifikat inom VVS och relevant utbildning.
• Är självgående och kan lösa problem på plats.
• Har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande.
• Är noggrann och serviceinriktad.
• Meriterande att ha kunskap om värmeanläggningar.
• Har B körkort
• För närvarande tar vi tyvärr ej emot lärlingar.
• Vi ser gärna att du talar svenska och/eller engelska
Om Pipeworks
Pipeworks grundades 2018 och arbetar med alla typer av VVS tjänster inom Stor Stockholm.
Vi fokuserar mot privatkunder med allt från byte av vattenkran till renovering av badrum och andra större jobb. Pipeworks arbetar ej med nyproduktion.
Våra rörmokare ser kvalitet som det främsta ledordet.
Pipeworks kontor ligger i Nacka men du kan utgå från ditt hem oavsett var i Stockholm du bor.
Varför arbeta på Pipeworks
• Fantastiska medarbetare
• Underbar kultur
• Ordentlig utbildning
Läs mer om Pipeworkswww.pipeworks.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: paul@pipeworks.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pipeworks AB
(org.nr 559159-3859) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9606500