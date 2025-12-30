Självgående Ventilationsrengörare / Servicetekniker till Kringelsotaren AB
Kringelsotaren AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Södertälje Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Södertälje
2025-12-30
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kringelsotaren AB i Södertälje
Om oss: Kringelsotaren AB är ett etablerat företag med lång erfarenhet inom sotning och ventilation. Vi arbetar med allt från villor till större fastigheter och sätter alltid kundens trygghet och kvalitet i första rummet. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt gäng och bidra till bättre inomhusklimat för våra kunder.
Om tjänsten: Vi söker nu en engagerad medarbetare för ventilationsrengöring och enklare ventilationsservice. Arbetet är varierande och innebär mycket kundkontakt då du besöker både privatpersoner och företag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Rengöring av ventilationssystem.
Byte av filter och enklare servicearbeten.
Åtgärder av brister på ventilationssystem.
Rapportering av utförda arbeten
Det kan förekomma viss sotningsarbeten med rengöring av imkanaler från storkök.
Vem är du? Vi söker dig som är händig, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt under ansvar. Du är vårt ansikte utåt, så det är viktigt att du är social och har lätt för att prata med folk och är inte rädd för att ta egna initiativ för kundens bästa.
Vi ser gärna att du:
Har B-körkort (ett krav).
Har tidigare erfarenhet av ventilationsrengöring eller fastighetsservice.
Är fysiskt kapabel då arbetet ibland innebär tunga lyft och arbete på tak/stegar.
Behärskar svenska väl i tal och skrift.
Meriterande (men inget krav):
Certifierad av Kiwa för rensning av ventilation.
Erfarenhet av OVK eller luftflödesmätningar.
Vi erbjuder: En trygg anställning i ett stabilt företag med god sammanhållning. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och arbeta med frihet under ansvar. Vi tillhandahåller servicebil och nödvändiga verktyg.
Anställningsvillkor: Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse/kollektivavtal.
Ansökan: Skicka din ansökan via https://forms.gle/WjgXhxx2AnM8a9ZU9.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kringelsotaren AB
(org.nr 556580-0603)
Wedavägen 5C (visa karta
)
152 42 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666039