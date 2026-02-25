Självgående tandhygienist sökes till nybyggd modern klinik

Asparusova Dental Consulting AB / Tandsköterskejobb / Vara
2026-02-25


Visa alla tandsköterskejobb i Vara, Grästorp, Herrljunga, Vårgårda, Lidköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Asparusova Dental Consulting AB i Vara

Vi söker en ambitiös och duktig tandhygienist till vår moderna och nybyggda klinik i Vedum. Kliniken består av 4 helt nya och rymliga behandlingsrum, en välkomnande reception och ett avslappnande personalrum. All utrustning är ny och modern.

På kliniken arbetar 2 tandläkare, 1 tandhygienist och 1 tandsköterska.

I rollen som tandhygienist kommer du arbeta både självständigt och i nära samarbete med tandläkarna. I din arbetsroll ingår undersökningar, diagnostisering, förebyggande och behandlande åtgärder av t.ex. kariessjukdom och tandlossning.

Vi arbetar med journalprogrammet Opus, röntgenprogrammet OnePix och kvalitetsäkringsprogrammet Qdent.
Har du erfarenhet av scanning eller vill lära dig så arbetar vi i ett digital arbetsflöde med Trios 3 Shape scanner.

Vi söker dig som är ambitiös, ödmjuk, social och som brinner för att göra skillnad. Vi ser gärna att du som söker har några års erfarenhet av privat tandvård.

Tjänsten är i första hand en tillvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning men deltid är också möjlig för rätt person.

Vi erbjuder friskvårdsbidrag, goda personal- och lönevillkor och även tjänstepension via vår pensionsförmedlare.

Välkommen att söka tjänsten!
Vänligen bifoga ett personligt brev och CV i samband med ansökan.
Intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: martin_asparusova@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Asparusova Dental Consulting AB (org.nr 556967-1067)
Elingsvägen 1 (visa karta)
534 60  VEDUM

Arbetsplats
Vedums Tandvård

Kontakt
Leg Tandläkare
Martin Borissova Asparusova
martin_asparusova@hotmail.com

Jobbnummer
9764209

Prenumerera på jobb från Asparusova Dental Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Asparusova Dental Consulting AB: