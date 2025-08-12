Självgående snickare till Durgé Byggnads
Tillväxt Botkyrka AB / Snickarjobb / Botkyrka Visa alla snickarjobb i Botkyrka
2025-08-12
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Durgé Byggnads är ett familjeföretag i grunden och har verkat inom byggbranschen i över 15 år. Vi arbetar med de mesta inom bygg, nyproduktion, ombyggnation och renovering. Vårt signum är hög kvalitet, gott bemötande & miljömedvetenhet vilket vi kan leverera tack vare våra kompetenta medarbetare och underentreprenörer. Hos oss är personalen vår absolut viktigaste resurs, och vi vill ge alla rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb och utvecklas i företaget. Företaget växer och vi söker dig som är en självgående utbildad snickare med arbetsledare. Du kommer både arbeta självständigt och i mindre team i tätt samarbete med yrkesbevis.
Som självgående snickare kommer du bland annat:
Arbeta med varierade arbetsuppgifter inom nyproduktion, ombyggnation och renovering.
Följa byggnormerna och kvalitetssäkra arbete och dokumentera löpande.
Ha en del kundkontakt, i projekt du arbetar i sam se till att ge bästa möjliga service till våra kunder.
Följa vår policy gällande nolltolerans för diskriminering & trakasserier.
Önskad Profil:
Minst 2 års arbetslivserfarenhet som Snickare
Yrkesbevis som Snickare via BYN
Du klarar av ett fysiskt krävande arbete
B- Körkort
Svenska språket i tal & skrift - eftersom det är ett krav på god kommunikation & dokumentation av ditt arbete
Vi söker dig som:
Tycker att omväxling & snabba förändringar känns motiverande - eftersom vi är en litet företag som har kundens behov i fokus, måste vi snabbt kunna anpassa oss
Har en human människosyn - Vi har nolltolerasjäns för trakasserier, nedsättande skämt och kränkande uttalande på arbetsplatsen. Vill att alla på företaget ska känna sig inkluderade & väl behandlade
Har framåtdriv & är ansvarstagande - Eftersom företaget växer söker vi personer som vill växa tillsammans med oss
Meriterande om du:
Meriterade utbildning, Heta arbete, ställning, lift- kort, taksäkerhet, BEkörkort, Våtrumscert från BKR, drivit eget företag. etc Publiceringsdatum2025-08-12Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: 7- 16, men det kan variera beroende på de uppdrag vi har. Flexibilitet under eget ansvar. Placering: Utgår hemifrån och åker direkt ut till arbetsplatsen. Vi har kontor på mekanikervägen i Tullinge Anställningsform: Tillsvidare tjänst, provanställning 6 månader DURGÉ BYGGNADS AB hemsida www.durgebyggnads.se
Org.nr SE 556839-2079 innehar F-skattebevis Mekanikervägen 2B mobil 070 232 48 25 Bankgiro 5654-3846 146 33 Tullinge e-post kenneth@durgebyggnads.se
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9454665