Självgående serviceelektriker till växande El-Enzo & Kraft AB
Tillväxt Botkyrka AB / Installationselektrikerjobb / Botkyrka Visa alla installationselektrikerjobb i Botkyrka
2026-06-17
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, Salem
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eller i hela Sverige
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
El-Enzo & Kraft AB är ett etablerat elbolag som startade för fem år sedan. Vi har byggt upp en stabil verksamhet med en bred kundbas och varierande uppdrag runt om i Stockholm. Hos oss är sammanhållning viktigt. Vi arbetar nära varandra, stöttar varandra i vardagen och ser till att alla trivs och utvecklas i sin roll.
Just nu söker vi en service elektriker / installation elektriker eftersom vi växer och får in fler uppdrag. Du kommer arbeta ute på olika projekt i Storstockholm, både självständigt och tillsammans med kollegor. I rollen får du stort eget ansvar och frihet i ditt arbete.
Som service elektriker / installation elektriker kommer du bland annat:
Arbeta med installation av el i olika typer av projekt
Dra kabel och montera kabelstegar
Installera centraler och golvvärme
Utföra servicejobb hos kunder
Du ansvarar för att dina projekt genomförs på ett korrekt och säkert sätt. Du planerar ditt arbete, ser till att installationer håller hög kvalitet och att arbetet blir klart i tid. Du ansvarar även för att hålla ordning på arbetsplatsen samt i din servicebil.
Önskad profil:
Minst 3 års erfarenhet som elektriker
ECY-certifikat
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Vi söker dig som:
Är lösningsorienterad eftersom du ofta ställs inför olika typer av uppdrag och behöver hitta bra lösningar på plats
Tar egna initiativ eftersom arbetet ofta sker självständigt och kräver att du driver arbetet framåt
Är punktlig eftersom vi värdesätter att du håller tider och levererar enligt plan
Är noggrann och ordningsam eftersom du ansvarar för att hålla rent och snyggt både på arbetsplatsen och i bilen
Meriterande om du:
Har arbetat med kraft, reservkraft eller högspänning
Har erfarenhet av ställverksarbetePubliceringsdatum2026-06-17Övrig information
Start: Omgående Arbetstider: 06.00–15.00 Placering: Storstockholm Anställningsform: Tillsvidareanställning Kollektivavtal: Elektrikerna
Vad vi erbjuder dig:
Hos El-Enzo & Kraft AB får du arbeta i ett företag där man bryr sig om varandra och där du blir en viktig del av teamet. Du får möjlighet att utvecklas i din roll och växa tillsammans med bolaget. Här finns korta beslutsvägar, stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka din vardag.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7927972-2057469". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
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147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9967893