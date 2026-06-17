Självgående serviceelektriker till växande El-Enzo & Kraft AB

Tillväxt Botkyrka AB / Installationselektrikerjobb / Botkyrka
2026-06-17


Visa alla installationselektrikerjobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige

OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
El-Enzo & Kraft AB är ett etablerat elbolag som startade för fem år sedan. Vi har byggt upp en stabil verksamhet med en bred kundbas och varierande uppdrag runt om i Stockholm. Hos oss är sammanhållning viktigt. Vi arbetar nära varandra, stöttar varandra i vardagen och ser till att alla trivs och utvecklas i sin roll.
Just nu söker vi en service elektriker / installation elektriker eftersom vi växer och får in fler uppdrag. Du kommer arbeta ute på olika projekt i Storstockholm, både självständigt och tillsammans med kollegor. I rollen får du stort eget ansvar och frihet i ditt arbete.
Som service elektriker / installation elektriker kommer du bland annat:

Arbeta med installation av el i olika typer av projekt

Dra kabel och montera kabelstegar

Installera centraler och golvvärme

Utföra servicejobb hos kunder

Du ansvarar för att dina projekt genomförs på ett korrekt och säkert sätt. Du planerar ditt arbete, ser till att installationer håller hög kvalitet och att arbetet blir klart i tid. Du ansvarar även för att hålla ordning på arbetsplatsen samt i din servicebil.
Önskad profil:

Minst 3 års erfarenhet som elektriker

ECY-certifikat

B-körkort

Svenska i tal och skrift

Vi söker dig som:

Är lösningsorienterad eftersom du ofta ställs inför olika typer av uppdrag och behöver hitta bra lösningar på plats

Tar egna initiativ eftersom arbetet ofta sker självständigt och kräver att du driver arbetet framåt

Är punktlig eftersom vi värdesätter att du håller tider och levererar enligt plan

Är noggrann och ordningsam eftersom du ansvarar för att hålla rent och snyggt både på arbetsplatsen och i bilen

Meriterande om du:

Har arbetat med kraft, reservkraft eller högspänning

Har erfarenhet av ställverksarbete

Publiceringsdatum
2026-06-17

Övrig information
Start: Omgående Arbetstider: 06.00–15.00 Placering: Storstockholm Anställningsform: Tillsvidareanställning Kollektivavtal: Elektrikerna
Vad vi erbjuder dig:
Hos El-Enzo & Kraft AB får du arbeta i ett företag där man bryr sig om varandra och där du blir en viktig del av teamet. Du får möjlighet att utvecklas i din roll och växa tillsammans med bolaget. Här finns korta beslutsvägar, stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka din vardag.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7927972-2057469".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tillväxt Botkyrka AB (org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta)
147 40  TUMBA

Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka

Jobbnummer
9967893

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