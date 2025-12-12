Självgående säkerhetstekniker sökes till Biab Lås & Larm
Tillväxt Botkyrka AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Botkyrka Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Botkyrka
2025-12-12
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
BIAB Lås & Larm är ett företag som erbjuder säkerhetsinstallationer för både företags- och offentlig miljö. Vi installerar olika typer av säkerhetslösningar, till exempel larm, brandlarm, kameraövervakning, inbrottslarm, elektroniska lås och porttelefoner. Företaget erbjuder service och underhåll av dessa installationer, samt hjälp med att designa och planera säkerhetslösningar för olika typer av byggnader. Vi kan ger rådgivning och support till kunder om olika säkerhetsfrågor och hjälpa dem att hitta lösningar som passar deras specifika behov.
Vi söker erfarna Säkerhetstekniker!
Som Säkerhetstekniker på BIAB Larm:
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att utföra om och tillbyggnationer av kunders larm, passage, brand och CCTV-anläggningar samt nyinstallationer av dessa anläggningar.
Du kommer även att utföra felavhjälpande underhåll, reparationer och mindre installationer, samt sköta tekniska installationer.
Du kommer att ansvara för att myndighetskrav inom de olika segmenten uppfylls.
Du kommer att arbeta med säkerhetssystem från ledande leverantörer såsom Vanderbilt, ASSA ARX, UTC fire and security, Tidomat och RCO.
Arbetet på BIABLARM är varierande och har en stor bredd, och det finns flera möjligheter att utvecklas inom professionen.
Krav:
El- eller teleteknisk utbildning och/eller flerårig erfarenhet av säkerhetsinstallationer och service med inriktning mot inbrottslarm, passersystem, CCTV och brandlarm.
Körkort B är krav
Svenska i tal & skrift är krav.
Du som person:
BIAB Lås & Larm ställer höga krav på vår personal vad gäller motivation och egen drivkraft. Vi ser därför att du som person är social, serviceinriktad och prestigelös. Du har ett stort tekniskt intresse och är en naturlig problemlösare. För dig som vill utvecklas i yrket finns stora möjligheter inom företaget.
Meriterande om du har:
Erfarenhet inom lås Publiceringsdatum2025-12-12Övrig information
Start: Efter överenskommelse.
Arbetstider: 7 - 16.
Placering: Vi har kontor i Tullinge, och genomför jobb i hela Stockholmsområdet.
Anställningsform: Heltid tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9641977