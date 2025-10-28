Självgående redovisningsekonom till uppdrag med start omgående
Vi söker en självgående och framåtlutad redovisningsekonom till ett spännande uppdrag där du får vara en nyckelspelare i ett internationellt, kreativt och snabbväxande bolag. Som redovisningsekonom här blir du en del av ett engagerat finansteam som arbetar nära verksamheten i en dynamisk och innovativ miljö.
Som redovisningsekonom hos oss blir du en viktig del av vårt Finance-team och arbetar brett med redovisning för det svenska bolaget inom koncernen. Du ansvarar för löpande bokföring, månads- och årsbokslut, deklarationer och årsredovisningar. Du kommer även att delta i förbättringsprojekt och ha kontakt med revisorer och andra externa parter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande redovisning och avstämningar
Årsbokslut
Årsredovisning
Ansvarig för balansräkningen
Momsrapportering
Utlägg och samarbeta med HR
Interna kontrollprocesser
Delaktighet i projekt och effektivisering av processer
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning och minst 3-5 års arbetslivserfarenhet av kvalificerad redovisning, gärna i en internationell och transaktionsintensiv miljö. Du är trygg i bokslutsarbete och har god förståelse för redovisningsprinciper. Som person ser vi att du är noggrann och självgående samt har ett positivt, initiativtagande och lösningsorienterat mindset. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Du erbjuds:
En nyckelroll i ett snabbväxande bolag med internationell närvaro med möjlighet att påverka och utveckla redovisningsprocesser. Du kommer bli en del av en dynamisk och entreprenöriell kultur med mycket energi och ingå i ett härligt team som värdesätter samarbete, en positiv attityd och förbättringsdriv. Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och uppdraget löper minimum på 3 månader med stor möjlighet till förlängning på 1 år.
Du blir antingen anställd som konsult via oss på Jurek, alternativt går som egen konsult via eget bolag. Vid frågor kring rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Sophie Hersvall på sophie.hersvall@jurek.se
