Självgående och pålitlig lokalvårdare/trappstädning

2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Södertälje
Nu letar vi ny medarbetare som vill vara en del av vårt företag!
Pensionssparande, milersättning, samt sjuk och- olycksfallsförsäkring på arbetet är några saker vi kan erbjuda utöver eventuell bonus.
Vårt företag består av två grenar: Haggrens Rör & Haggrens Städservice. Våra kunder är främst bostadsrättföreningar som vi ofta har haft samarbete med på ett eller flera sätt och lägger därför stor vikt vid en god och professionell kontakt med våra kunder.
Vi söker nu en seriös och självständig medarbetare för en ledig tjänst inom trappstädning hos våra kunder inom storstockholm. Vi erbjuder är en deltidstjänst som idag är på 33h/veckan under vinterhalvår och 29h/veckan under sommarhalvår.
Perfekt för dig som inte kan eller vill jobba heltid!
Körkort och bil är ett krav då det är ibland längre sträckor mellan kunderna. Milersättning ersätts för bruk av egen bil i tjänsten. Du kommer åka runt varje vecka till flera kunder och städa i trapphus, tvättstugor, entréer samt källargångar. Ett visst tvätt ansvar finns också tillsammans med andra.
Då du mestadels kommer arbeta själv, lägger vi stor vikt vid hög arbetsmoral, pålitlighet och noggrannhet. Du ska tycka om att ha det fint och prydligt omkring dig, vara metodisk och ordningsam och förekommer inte i belastningsregistret.
Du är en person som tar ditt arbete på allvar och respekterar scheman och uppdrag. Ett plus om du är initiativtagande och kommunikativ. Du kommer vara företagets ansiktet utåt och behöver ha en vänlig inställning till andra människor.
Vi ser oss som en arbetsgivare som är tillmötesgående och generös och välkomnar alla med ett gott humör och arbetsvilja att söka till oss. I gengäld får du rätt fria tyglar (inom schemats ramar) och chansen att arbeta självständigt, och även med en viss möjlighet att utvecklas inom företaget finns också om man vill det.
Välkommen med din ansökan.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
