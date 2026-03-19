Självgående och noggrann målare sökes till MålaVi i Malmö
2026-03-19
Är du en yrkesstolt målare med öga för detaljer? Vi söker nu en erfaren kollega till vårt team!
Vi på MålaVi behöver förstärka med målare som kan gå in i projekt och leverera ett resultat i toppklass. Vi värdesätter yrkesskicklighet och en positiv inställning.
Om rollen
Arbetet innebär allt inom traditionellt måleri, såsom spackling och målning. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med fokus på noggrannhet och finish.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet inom yrket (krav).
• Är punktlig, ansvarstagande och trivs med att möta kunder.
• Har goda kunskaper i svenska.
Vi erbjuder:
• En trygg arbetsplats med bra stämning.
• Varierande uppdrag och schyssta villkor.
Vi intervjuar löpande! Skicka din ansökan till Edmond@malavi.se
redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: Edmond@malavi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MålaVi AB
(org.nr 559449-3032) Arbetsplats
MålaVi Kontakt
Edmond Gashi Edmond@malavi.se 0760054543 Jobbnummer
