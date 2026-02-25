Självgående och ambitiös städare sökes till nystartad firma
House of Berget AB / Städarjobb / Lerum Visa alla städarjobb i Lerum
2026-02-25
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos House of Berget AB i Lerum
Extraarbete inom städ och homestyling - Studio Berget söker sin första medarbetare
Vill du vara med från början i ett företag som växer, där kvalitet, omtanke och stolthet i arbetet står i centrum?
Studio Berget söker nu en medarbetare som kan hjälpa oss att ta fler uppdrag inom städ och styling.
Om rollen
I dagsläget handlar tjänsten om ett återkommande hemstäd samt extra arbete vid behov - till exempel inför visningar, flyttstäd eller hemstäd.
Förhoppningsvis tilltalas du av att växa med företaget, för i takt med att företaget får fler uppdrag kan även din roll och arbetstid öka.
Arbetet sker både självständigt och ibland tillsammans på större projekt.
Du behöver kunna planera din tid, ta initiativ och vilja göra det lilla extra som gör skillnad för kunden.
Studio Berget söker dig som:
Är noggrann, flexibel och pålitlig
Känner stolthet i att skapa ordning och trivsel för andra
Är diskret och respektfull i våra kunders hem
Tar ansvar och stämmer av när det behövs - men gillar att jobba självständigt
Ser lösningar hellre än hinder
Har körkort och tillgång till bil
Pratar svenska
Erfarenhet av städning är meriterande, men personlighet, inställning och hjärta väger tyngre.
Du kanske pluggar, jobbar deltid eller söker något meningsfullt extraarbete vid sidan av.
Om oss
Studio Berget är ett nystartat företag i Lerum som startades av mig, Nadine, en tidigare varumärkeschef som tröttnade på att leka jobb på kontor och ville göra något på riktigt och som är av värde för människor. Företaget är en blandning av praktiska uppgifter och kreativt arbete då vi erbjuder städning, homestyling och helhetslösningar inför försäljning.
Vi tror på att skapa en varm och professionell kundupplevelse, där varje hem får den omtanke det förtjänar.
Som chef är jag varm, omtänksam och engagerad - jag vill ge frihet under ansvar och bygga en arbetsrelation där vi litar på varandra och gör varandras dagar lite bättre.
Praktisk information
Tjänst: Deltid / extra vid behov
Start: Mars eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Lerum med omnejd
Krav: Körkort, bil och svenska i tal
Ansökan
Skicka gärna ett mejl och berätta lite om dig själv:
• Vem du är
• Vad som motiverar dig i ett sådant här jobb
• Din tillgänglighet
Skicka din ansökan till: info@bergetstudo.sewww.bergetstudio.se
Urval sker löpande och jag ser fram emot att gå igenom din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@bergetstudio.se Arbetsgivare House of Berget AB
(org.nr 559537-4785) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9762664