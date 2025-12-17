Självgående och affärsdriven säljare av lätta transportbilar
Rolf Ericson Bil I Dalarna AB / Butikssäljarjobb / Borlänge
2025-12-17
Är du i ett läge i karriären där du vill ta nästa steg inom B2B-försäljning och samtidigt få möjligheten att representera ett starkt varumärke? Då kan detta vara rollen för dig.
Rollen
Som säljare av Renaults lätta transportbilar blir du en viktig del av vårt team, där du arbetar tillsammans med två erfarna transportbilssäljare. Rollen är både utmanande och långsiktig - det tar tid att sätta sig in i både produkterna och kundernas behov, men belöningen i form av starka kundrelationer och affärer gör det väl värt jobbet.
Du kommer framför allt att arbeta proaktivt, bygga upp din egen kundportfölj och skapa långsiktiga relationer inom B2B-segmentet. Här gäller det att vara nyfiken, uthållig och gilla att ligga steget före.
Du utgår från vår anläggning i Borlänge men har hela Dalarna som arbetsfält med stort fokus på Ludvikaområdet.
Vi söker dig som
Är självgående, tar egna initiativ och trivs med frihet under ansvar
Har erfarenhet av B2B-försäljning och gärna ett eget kontaktnät
Är proaktiv, strukturerad och arbetar metodiskt i CRM-system
Har tålamod och förstår värdet av långsiktiga affärsprocesser
Är duktig på att knyta nya kontakter och bygga hållbara relationer
Har ett genuint bilintresse och gärna erfarenhet från branschen
Trivs i en roll där du får arbeta självständigt men samtidigt ingå i ett erfaret team
Vi erbjuder
En möjlighet att arbeta med ett välkänt och attraktivt transportbilsprogram
Kollegor som stödjer dig och delar med sig av sin erfarenhet
En roll där du bygger något långsiktigt - både för dig själv och våra kunder
Goda utvecklingsmöjligheter i en organisation som värdesätter driv och engagemang
Anställning, omfattning, ort och tillträde
Detta är en tillsvidareanställning på heltid. Du utgår från vår anläggning i Borlänge men har hela Dalarna som arbetsfält med stort fokus på Ludvikaområdet. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi tillämpar alkohol- och drogtest innan anställning för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla.
Är du redo för att anta utmaningen? Skicka din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV och personliga brev till: jobba@rebil.se
och märk ansökan med "Säljare" i ämnesraden. Sista ansökningsdag är 2026-01-31.
Frågor?
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Magnus Nyström på 0243-25 77 56.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobba@rebil.se
För detta jobb krävs körkort.
Försäljningschef
Magnus Nyström magnus.nystrom@rebil.se 0243-25 77 56
9650941