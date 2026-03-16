Självgående målare sökes till MW Gruppen AB

MW Gruppen AB / Målarjobb / Göteborg
2026-03-16


MW Gruppen AB är ett mindre bolag som växer och vi söker nu en självgående och arbetssam målare till vårt team. Eftersom vi är ett litet företag är det väldigt viktigt för oss att hitta rätt person som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.
Vi arbetar i Göteborg med omnejd.
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och som kan arbeta självständigt, men som också trivs med att samarbeta med kollegor när arbetet kräver det.

Dina arbetsuppgifter
Spackling

Målning av väggar och tak

Förberedelsearbete inför målning

Vi söker dig som:
Är självgående och arbetssam

Är noggrann och tar ansvar för ditt arbete

Trivs med att arbeta självständigt men också i team

Har minst 5 års erfarenhet av yrkesmåleri (krav)

Har B-körkort (krav)

Kan svenska eller engelska på en fungerande nivå

Vi erbjuder:
Arbete i ett växande företag

Möjlighet att vara med och utveckla verksamheten

Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor

Är du rätt person för oss?
Skicka din ansökan till kontakt@mwgruppen.se och märk ämnesraden med "Målare Göteborg".
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: kontakt@mwgruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare Göteborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MW Gruppen AB (org.nr 559292-1406)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
MW Bygg & bemanning AB

Jobbnummer
9799845

