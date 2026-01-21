Självgående Låssmedstekniker Till Spånga Lås ( Biab Gruppen )
Tillväxt Botkyrka AB / Finmekanikerjobb / Botkyrka Visa alla finmekanikerjobb i Botkyrka
2026-01-21
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
Spånga lås är ett traditionellt låsbolag med en stark förankring i gediget hantverk. Vår verksamhet bygger på vår långa erfarenhet och traditionella hantverk samtidigt som strävar efter att vara på framkant när det gäller de senaste teknologierna och innovationerna inom lås & säkerhet. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter så som låsbyten, låsöppningar, passersystem och inbrottslarm.
Engagemang för kvalitet och miljö genomsyrar hela företaget och vi sätter höga standarder för arbetet vi utför, och produkterna vi levererar till våra kunder. Dessutom är vi medvetna om miljöaspekterna i vår verksamhet och strävar efter att minimera vår miljöpåverkan. Vi är medlemmar i SLR (Svenska Låssmedsmästares Riksförbund), vilket bekräftar vårt engagemang för branschens professionella standarder och etiska principer. Din närmsta chef kommer att vara Alexander som är arbetsledare i Spånga lås, Spånga lås ingår även i BIAB koncernen.
Vi rekryterar nu för att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster och för att stärka vårt team med fler kompetenta medarbetare.
Som Låssmed kommer du att:
Installera, driftsätta och projektera/dokumentera låsanläggningar, dörr- och skjutdörrsautomatiker.
Arbeta med felavhjälpning och förebyggande service på låsanläggningar, dörr och skjutdörrsautomatiker.
Genomföra avlämning och handhavande utbildning av levererad låsinstallation.
Utföra utökningsförsäljning och föreslå förbättringsåtgärder i samband med uppdrag hos kund.
Önskad profil:
Tidigare god erfarenhet av branschen.
Teknisk gymnasieutbildning inom el eller liknande.
B-körkort.
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi söker dig som:
Har stark drivkraft och målmedvetenhet att prestera det bästa resultatet, detta säkerställer att du alltid strävar efter högsta kvalitet och effektivitet i ditt arbete.
Är noggrann och kvalitetsmedveten, vilket minimerar risken för fel och säkerställer att våra kunder får de bästa säkerhetslösningarna.
Har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor och kunder, detta främjar en bra arbetsmiljö och stärker relationerna med våra kunder.
Är strukturerad och van att arbeta självständigt, vilket gör att du kan hantera och slutföra arbetsuppgifter effektivt även under minimal övervakning.
Meriterande om du:
Har erfarenhet och kunskaper om tillgänglighets- och frångänglighetsanpassningar.
Har erfarenhet av brand och utrymnings anpassningar, SSF200, BBR (Boverkets byggregler), entreprenads juridik, dörr montage, jalusimontage, passagesystem och värdeförvaring.
Innehar gesäll- eller mästarbrev.Publiceringsdatum2026-01-21Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: 8-17
Placering: Du utgår ifrån Spånga, men du kommer jobba i hela stor Stockholm. Du får ta med bilen hem.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Förmåner:
Rikskuponger (50% subventioneras).
Friskvårds bidrag.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6108831-1800395". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9697874