Självgående Kraftelektriker till Iggesunds Bruk
Holmen Aktiebolag / Elektrikerjobb / Hudiksvall Visa alla elektrikerjobb i Hudiksvall
2026-07-09
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmen Aktiebolag i Hudiksvall
, Härnösand
, Gävle
, Falun
, Östersund
eller i hela Sverige
Ett smart och meningsfullt val
Vill du arbeta med elkraft i en verksamhet där hög driftsäkerhet är avgörande? Trivs du med att lösa tekniska utmaningar och bidra till en säker och stabil energiförsörjning? Då kan rollen som kraftelektriker på Iggesunds Bruk vara nästa steg för dig.
Din nästa aarbetsplats
På Iggesunds Bruk tillverkar vi världsledande kartong under varumärket Invercote. Bakom produktionen finns en avancerad teknisk anläggning där en säker och tillförlitlig eldistribution är en förutsättning för verksamheten.
Som kraftelektriker blir du en del av underhållsorganisationen där du arbetar tillsammans med engagerade kollegor som värdesätter samarbete, säkerhet och ständig utveckling. Hos oss får du stor frihet under ansvar och möjlighet att arbeta med modern teknik i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Din nästa utmaning
Som kraftelektriker ansvarar du för att vår elkraftsanläggning och eldistribution håller hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Du arbetar både med planerat förebyggande underhåll och akuta avhjälpande insatser när det behövs.
Rollen är varierad och kombinerar praktiskt arbete med felsökning, analys och förbättringsarbete. Du samarbetar nära både produktion och övriga underhållsfunktioner för att säkerställa en säker och effektiv drift.
I rollen kommer du bland annat att:
utföra planerat och avhjälpande underhåll inom elkraft och kraftdistribution
arbeta med felsökning och felavhjälpning i våra elanläggningar
bidra till hög tillgänglighet och driftsäkerhet i fabrikens eldistributionsnät och elgenerering
medverka i förbättringsarbeten för att utveckla arbetssätt och tekniska lösningar
dokumentera utfört arbete i vårt underhållssystem
samarbeta med produktion och övriga underhållsfunktioner för att planera och genomföra underhållsinsatser.
Beredskap ingår i tjänsten.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och vill arbeta långsiktigt med elkraft i en modern industrimiljö. Du tar ansvar för ditt arbete, arbetar strukturerat och har ett högt säkerhetstänk i allt du gör.
Vi ser att du har:
minst treårig gymnasieutbildning med elinriktning samt minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom elkraft, alternativt är utbildad installationselektriker med fullgjord lärlingstid enligt ECY
flera års erfarenhet av arbete inom elkraft eller kraftdistribution
erfarenhet av att självständigt planera och genomföra kvalificerade elarbeten
god datorvana och erfarenhet av affärs- eller underhållssystem
kunskap om eller erfarenhet av arbete enligt ESA
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
processindustri eller annan industriell verksamhet
industriell kraft- och automationsutrustning
PLC-teknik och systematisk felsökning
MicroSCADA
automationsutbildning
ESA-utbildning.
Som person är du samarbetsorienterad, strukturerad och självgående. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och tycker om att hitta förbättringar som bidrar till en ännu säkrare och mer tillförlitlig anläggning.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta i en tekniskt avancerad industriverksamhet där elkraft är en central del av produktionen. Du får ett varierande arbete med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats där säkerhet alltid kommer först och där dina idéer och din kompetens är viktiga för vår fortsatta utveckling. Som en del av Holmen får du dessutom möjlighet att arbeta i en långsiktig och hållbar verksamhet med stora investeringar i både teknik och människor.
Ansökan
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker enbart genom att bifoga ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Inget personligt brev behövs.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen – en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber
Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt från kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas världen över tack vare sina höga produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färsk fiber från hållbart brukade skogar och har produktions- och förädlingsanläggningar i Braviken, Hallstavik, Iggesund, Strömsbruk och Workington.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen Aktiebolag
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/
825 32 IGGESUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmen AB Kontakt
Ordförande Pappers 15
Johan Viklund johan.viklund@holmen.com +46709448792 Jobbnummer
9998508