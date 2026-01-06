Självgående kock sökes till långsiktigt uppdrag i norra Sverige

Time2staff AB / Kockjobb / Lycksele
2026-01-06


Vi söker en engagerad och självgående kock till en långsiktig tjänst på vår restaurang belägen i Lappland i Sverige. Du behöver ha goda grundkunskaper i köket och vara trygg i dina arbetsuppgifter, samt kunna ta eget ansvar i det dagliga arbetet.
Vi letar efter en pålitlig och arbetsam person med ett genuint intresse för matlagning och kvalitet. Tjänsten kan leda till heltidsanställning, och boende ingår.
Passar dig som vill arbeta långsiktigt i en professionell och stabil arbetsmiljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: mollie.erixon@time2staff.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Time2staff AB (org.nr 559540-6033)

Jobbnummer
9670055

