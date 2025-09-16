Självgående kock med ansvar till Bistro start omgående
R.M recruit AB / Kockjobb / Helsingborg
2025-09-16
Hej nu är det dags att rekrytera mera!
Vi på RM recruit rekryterar för kunds räkning 1st självgående Alc kock till Bistro i Helsingborg.
Vi söker dig som är redo att ta ansvar för ett mindre kök med enklare rätter och kan planera och leverera självgående. Möjlighet att vara med vid meny planering och andra utvecklande koncept. Det är ett mindre kök som kräver lite planering.
Vi söker dig som arbetat ett par år och trivs med att vara självgående.
Arbetet börjar med en kort provanställning där du är anställd via oss under denna tid kan du prova på arbetsplatsen och känna av om det en långsiktig plats för dig.
Start omgående
Skicka ditt cv och skriv några rader om dig själv så hörs vi snart!
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Ansökan tas emot via mail
E-post: jobb@rekryteramera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R.M recruit AB
(org.nr 559498-6506), http://www.rekryteramera.se
Centrala Helsingborg (visa karta
)
254 35 HELSINGBORG Arbetsplats
R M recruit AB Jobbnummer
9511124