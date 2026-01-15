Självgående Kalkylator Mark & Betong Mälardalen
2026-01-15
Vi rekryterar nu en självgående kalkylator till vår kund som är ett väletablerat markföretag med fokus på mark och betongjob. De driver även projekt inom skolor, industri och bostäder. All verksamhet riktar sig mot privata aktörer och målet är att bygga ett ännu starkare lag inför framtiden.
Här råder en familjär stämning, snabba beslutsvägar och stora möjligheter att påverka din vardag och tjänst.
Om rollen
Som kalkylator är du en nyckelperson i vårt ackvisitionsarbete. Du ansvarar för att ta fram korrekta anbudskalkyler med noggranna mängdberäkningar. Du leder kalkylarbetet inom projektet hela vägen fram till produktionsstart och bidrar till företagets lönsamhet genom noggrann analys, riskbedömning och kostnadsoptimering.
Du arbetar tillsammans med interna uppdragsgivare och ingår i ett kompetent team där samarbete och kunskapsdelning är centrala delar av vardagen.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Leda kalkylarbetet i anbudsprojekt
Upprätta och kvalitetssäkra mängdberäkningar, prissättning och omkostnadsberäkningar
Identifiera och dokumentera förutsättningar, risker och möjligheter
Presentera och överlämna kalkyler inför anbudsgenomgång och produktionsstart
Hålla dig uppdaterad kring marknadspriser, produktionsmetoder och teknik
Inhämta och utvärdera offerter från underentreprenörer och leverantörer
Samverka med projektledare, inköp, produktion och externa leverantörer
Utveckla och förbättra kalkylrutiner och verktyg genom att följa upp utförda kalkyler mot verkligt utfall
Bidra till en trygg arbetsmiljö och följa företagets värderingar
Vi söker dig som har
Minst 3 års erfarenhet som kalkylator
Relevant högskoleutbildning eller civilingenjörsexamen
Erfarenhet från byggproduktion, gärna inom mark och anläggning
God kunskap inom byggteknik, AMA, MER och entreprenadjuridik
Material-, kvalitet- och miljökunskap
Mycket god förmåga att läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar
Kännedom om myndighetskrav och lagar
Kunskap om mark- och ledningsarbeten
Vana att arbeta i MS Office, Bidcon/MAP och Bluebeam
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och en stark analytisk förmåga. Du är affärsmässig och lösningsorienterad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är strukturerad och har lätt för att hålla deadlines. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team, och ser gärna utmaningar som möjligheter till kreativa lösningar, även när underlaget ibland är bristfälligt.
Intresserad?
Låter detta som en roll för dig. Skicka in din ansökan via länken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
