Självgående grävmaskinist & anläggare
2026-04-14
Vi söker en erfaren och självgående grävmaskinist/anläggare som vill ta ett helhetsansvar för genomförandet av olika projekt inom mark och anläggning.
Hos oss får du ett varierande arbete där du driver projekt framåt både i och utanför maskinen. Arbetet omfattar bland annat markarbeten, grundläggning, enskilda avlopp, ledningar i mark, finplanering samt betong- och armeringsarbeten. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt och har förmåga att planera, genomföra och slutföra arbeten med god kvalitet.
Du behöver trivas med att ta ansvar, fatta egna beslut i det dagliga arbetet och se vad som behöver göras för att projektet ska flyta på effektivt. Det är viktigt att du är lösningsorienterad, noggrann och har ett praktiskt helhetstänk.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete som grävmaskinist och anläggare
• Är självgående och ansvarstagande
• Kan utföra både maskinarbete och praktiskt arbete utanför maskinen
• Har god förståelse för mark- och anläggningsprojekt som helhet
• Värdesätter ordning, säkerhet och kvalitet i arbetet
Det här är en roll för dig som vill ha frihet under ansvar och som uppskattar varierande projekt där du får vara med från start till färdigt resultat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: info@grundverket.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grundverket Entreprenad Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9854776