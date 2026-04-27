Självgående elektriker service & nyproduktion (direktrekrytering)
Är du en erfaren elektriker som gillar att jobba självständigt och ha variation i vardagen? Då kan det här vara rätt för dig.
Vi söker nu två erfarna elektriker för direktrekrytering till vår kund i Östersund med start omgående eller enlgt överrenskommelse
Du kommer arbeta med både serviceinstallationer och nyproduktion. Arbetet är varierande och innebär eget ansvar för planering, utförande och kvalitet i uppdragen.
Kvalifikationer:
Har minst 5 års erfarenhet som elektriker
Är självgående och van att ta eget ansvar
Har erfarenhet av serviceinstallationer och/eller nyproduktion
Innehar yrkesbevis
Har B-körkort
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande mot kunder och kollegor.
Om anställningen:
Direktanställning hos kund
Heltid
Start omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Östersund
Ansökan
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta Linda Jonsson på Nordic Bemanning & Rekrytering. Tel 070-250 40 09 alt. linda.jonsson@nordicbemanning.se
Om Oss:
Nordic Bemanning & Rekrytering har över 16 års erfarenhet av personallösningar inom diverse branscher och är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation. Med kontor i Gävle, Uppsala och Sundsvall, förmedlar vi personal med noggrannhet och träffsäkerhet på flera orter i Sverige. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk och en trygg arbetsplats.
Detta är ett rekryteringsuppdrag där Nordic bemanning & rekrytering ansvarar för hela rekryteringsprocessen men du blir anställd direkt hos vår kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic BR Norr AB
(org.nr 559237-1370) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9877172