Självgående elektriker inom solenergi redo för nya utmaningar?
Vi söker en självgående elektriker med erfarenhet av solenergi och batterisystem
Vill du vara med och bygga framtidens energilösningar? Är du en erfaren elektriker som brinner för kundkontakt och hållbara lösningar? Då vill vi prata med dig!Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Vi söker en självständig och driven elektriker med dokumenterad erfarenhet av solcellsanläggningar och batterilösningar. Du kommer att arbeta med installation, felsökning och service av energisystem - både för privatpersoner och företag. Resor inom regionen (och ibland längre) är en naturlig del av tjänsten, så du bör trivas med att möta nya människor och miljöer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation och driftsättning av solcellssystem och energilagring (batterier)
Elinstallationer enligt gällande regler och standarder
Felsökning och service på befintliga anläggningar
Teknisk rådgivning till kunder på plats
Dokumentation av arbetet och kommunikation med kund
Vi söker dig som:
Är certifierad elektriker (exempelvis med ECY-certifikat eller likvärdigt)
Har minst 2-3 års erfarenhet av arbete med solceller och/eller batterilagring
Är självgående, initiativrik och ansvarstagande
Trivs med att arbeta kundnära och har ett serviceminded förhållningssätt
Har B-körkort och är beredd att resa i tjänsten
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande och framtidsinriktat företag
Spännande projekt inom förnybar energi och smarta elinstallationer
Tjänstebil och den utrustning du behöver för att göra ett bra jobb
Ett engagerat team som stöttar varandra
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till info@extendedenergi.se
så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: info@extendedenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Extended Canter Sweden AB
(org.nr 559294-4788)
784 35 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Extended Energi Jobbnummer
9821024